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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الفلبين يأمر أعضاء حكومته بعدم السفر إلى أمريكا

الخميس 30/يناير/2020 - 04:01 م
الرئيس الفلبيني رودريجو
الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي
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أمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، جميع أعضاء حكومته بعدم السفر إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد اتخاذ واشنطن قرارًا بوضع رئيس الشرطة الفلبيني السابق على قائمتها السوداء.

وقال وزير الداخلية الفلبيني إدواردو أنو، اليوم الخميس: "إن الرئيس الفلبيني أصدر مرسومًا لأعضاء الحكومة يأمرهم فيه بعدم السفر إلى الولايات المتحدة"، مؤكدًا احترام أعضاء الحكومة لقرار الرئيس.

ولفت إلى أن قرار منع السفر إلى أمريكا جاء بعد تأكد الرئيس من أن السلطات في واشنطن ألغت تأشيرة الرئيس السابق للشرطة الوطنية الفلبينية "رونالد ديلا روزا".

قال "رونالد ديلا روزا" إن السلطات الأمريكية لم توضح له سبب حرمانه من التأشيرة، غير أنه لم يستبعد أن يكون لذلك علاقة بدوره في الحرب التي قادها ضد المخدرات تحت إشراف الرئيس دوتيرتي، والتي خلفت مقتل نحو 6 آلاف شخص يشتبه في أنهم كانوا مدمنين أو تجار مخدرات.

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