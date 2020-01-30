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مصر

الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المصريين الراغبين فى العودة من ووهان

الخميس 30/يناير/2020 - 03:59 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، الإجراءات التنفيذية لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباى الصينية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدرى، سفير مصر لدي الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منها على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان.

ووجه رئيس الوزراء الشكر إلى السطات الصينية على الموافقة والتعاون، وما تقدمه من تيسيرات لترتيبات عودة من يرغب من المصريين، وتعاونهم الكامل فى هذا الإطار، كما عبر عن دعم مصر لجهود جمهورية الصين الشعبية في دفاعها عن العالم في مواجهة فيروس "كورونا".

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء ووزارة الطيران المدني كلفا بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبى مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، مع اتخاذ كل إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايدو وزيرة الصحة، اليوم، التي أكدت أنه يتم تجهيز حجر صحى لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، وكذا الأطقم الإدارية والخدمية.

بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة؛ لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يومًا "فترة حضانة المرض" بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم.

وناشد مجلس الوزراء أبناءنا في مدينة ووهان الصينية الذين يرغبون في العودة سرعة الاتصال بالسفارة المصرية ببكين على تليفون 01065322541، ثم الضغط على الرقم صفر بعد انتهاء الرسالة الصوتية، والاتصال من داخل الصين فقط، أو على الإيميل: [email protected]

علمًا بأن السفارة المصرية أنشأت مجموعة تواصل على وسيلة التواصل الاجتماعي الصينية بين المصريين المقيمين في ووهان.

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