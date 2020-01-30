وزير الدفاع وقائد الأركان يزوران وزير الداخلية لتهنئته بعيد الشرطة

استقبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق كلًا من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفدًا من كبار قادة القوات المسلحة؛ لتقديم التهنئة لهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة.في بداية اللقاء أشار الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى أن بطولات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية تؤكد أنهم رجال أعلوا بصمودهم أمام المعتدي قيم العزة والكرامة والفداء.ولفت إلى أن الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة يبُرهن على أنه في تاريخ الأمم مراحل فارقة، وفي حياة الرجال لحظات حاسمة، واليوم تظل القيم على ثباتها وتتجدد طاقات العمل والعطاء لتبقى مصر على مر الزمان وطنًا عزيزًا.وتابع: يظل شعبها وجيشها وشرطتها في رباط إلى يوم الدين، مُعربًا عن تقديره ورجال القوات المسلحة الدور الوطني الذي تضطلع به هيئة الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية، وبذل كل غالٍ ونفيس في سبيل الإسهام الجاد والمتواصل لتحصين المصالح العليا للبلاد.من جانبه، أشاد وزير الداخلية بدور قواتنا المسلحة الباسلة التي كانت وما زالت عرينًا للأبطال، ومهدا للتضحيات، تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم.وأشار إلى عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة، باعتبارهما جناحى الأمن في الأمة المصرية، مختتمًا: إن ما يتحقق على أرض الواقع من دحر لفلول الإرهاب وتقويض المخططات الإجرامية وتأمين حاضر الأمة ومكتسباتها لم يكن ذلك ليأتي من فراغ، وإنما وراءه دوما إخلاص وتفانٍ في الأداء، نبعهما حب هذا الوطن المُفدى، ومصبها حيث رفعته وسيادته، وإعلاء رايته فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين.