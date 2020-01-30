الصين تواصل بناء مستشفيين في ووهان لعلاج مصابي «كورونا»

عرضت فضائية "euronews" مقطع فيديو، من تواصل بناء مستشفيين في ووهان لعلاج مصابي "كورونا"، والتي انتشر فيها المرض بشكل كبير وأصبحت حجرًا صحيًا.وافتتُح أول مستشفى لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" بالقُرب من ووهان بوسط الصين، وذلك بعد يومين فقط من بدء عمليات البناء.وكان قد تم الانتهاء من بناء المستشفى في غضون 48 ساعة بفضل الجهد المشترك لموظفي شركات البناء، والمرافق العامة، وضباط الشرطة، وفق سلطات المدينة.وافتتُح أول مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا بالقُرب من ووهان بوسط الصين، وذلك بعد يومين فقط من بدء عمليات البناء.وكان قد تم الانتهاء من بناء المستشفى في غضون 48 ساعة بفضل الجهد المشترك لموظفي شركات البناء، والمرافق العامة، وضباط الشرطة، وفق سلطات المدينة.