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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصين تواصل بناء مستشفيين في ووهان لعلاج مصابي «كورونا»

الخميس 30/يناير/2020 - 03:50 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "euronews" مقطع فيديو، من تواصل بناء مستشفيين في ووهان لعلاج مصابي "كورونا"، والتي انتشر فيها المرض بشكل كبير وأصبحت حجرًا صحيًا.

وافتتُح أول مستشفى لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" بالقُرب من ووهان بوسط الصين، وذلك بعد يومين فقط من بدء عمليات البناء.

وكان قد تم الانتهاء من بناء المستشفى في غضون 48 ساعة بفضل الجهد المشترك لموظفي شركات البناء، والمرافق العامة، وضباط الشرطة، وفق سلطات المدينة.

وافتتُح أول مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا بالقُرب من ووهان بوسط الصين، وذلك بعد يومين فقط من بدء عمليات البناء.

وكان قد تم الانتهاء من بناء المستشفى في غضون 48 ساعة بفضل الجهد المشترك لموظفي شركات البناء، والمرافق العامة، وضباط الشرطة، وفق سلطات المدينة.

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