«بى إم دبليو» تغلق 3 مصانع فى الصين خوفًًا من فيروس «كورونا»

أعلنت شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، عن أنها سوف تغلق ثلاثة مصانع في مدينة شنيانج الصينية، حيث يعمل 18 ألف شخص، كما سوف تقوم بتصنيع نصف مليون سيارة سنويًا، وذلك في ظل تفشي فيروس "كورونا".وقال المتحدث باسم الشركة في ميونخ، إنه تم تمديد عطلة العام الصيني الجديد، التي كانت مدتها أسبوع، لأسبوع آخر حتى التاسع من فبراير المقبل، موضحًا أن موظفي المكاتب في شنيانج فقط سوف يعودون للعمل ابتداء من يوم الإثنين، ولكنهم سوف يعملون من المنزل.