أستاذ طب نفسى بمعرض الكتاب: المبدع يتصرف كمريض

قال الدكتور عبد المقصود عبد الكريم، أستاذ الطب النفسي، إنه لا يوجد مرض يحول صاحبه إلى مبدع وفنان، ولكن المبدع والفنان هما في الأصل بشر ومعرضان للأمراض.جاء ذلك خلال مناقشة كتاب "الدخان واللهب عن الإبداع والاضطراب النفسي"، للدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، في قاعة "كاتب وكتاب" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.وأضاف عبد الكريم: "بصفتي شاعر ومترجم، فلم أعتمد فقط على الأبحاث العلمية، ولكن بحثت أيضًا في الكتب، منها الكتاب المقدس وقصيدة المتنبي في رثاء جدته، فوجدته يبكيها بالرثاء وذلك هو البعد الاكتئابي، ويفتخر بنفسه، وهذا هو البعد الهوسي".وضرب الطبيب النفسي مثلا بقصة من كتاب "الأدب والجنون"، وهي قصة جيمس جويس وابنته، التي شخصها الطبيب بالفصام، فسأله والدها لماذا تشخصها بالفصام، رد الطبيب عرفت ذلك من طريقة كلامها، فرد الوالد أنا أكتب بنفس طريقتها.وأنهي عبد المقصود كلمته قائلا: "المبدع يتصرف كمريض نفسي، ويستطيع بإبداعه أن ينقذ نفسه من المرض النفسي".وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.