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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

ملادينوف: ضم إسرائيل لغور الأردن خطر

الخميس 30/يناير/2020 - 03:46 م
نيكولاي ملادينوف
نيكولاي ملادينوف
سارة الشلقاني
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قال نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، إن فرض السيادة الإسرائيلي على غور الأردن خطوة خطيرة، موضحًا أنه يجب على تل أبيب ألا تتبع خطوات أحادية الجانب.

وأضاف، في كلمته بالمؤتمر السنوي لبحوث الأمن القومي، اليوم، أن اتخاذ إسرائيل أي خطوات فعلية لضم غور الأردن، يعرقل أي محاولات لبدء التفاوض مع دول المنطقة حول السلام، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.

وتابع: "يجب على كل الأطراف دراسة مقترح خطة السلام الأمريكية ومراجعتها، ومن ثم اتخاذ قرار بشأنها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، خطته المقترحة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ترامب إن «اليوم هو خطوة كبيرة نحو السلام»، مضيفًا أن رؤيته للسلام مختلفة تمامًا عما طرح في الماضي، وتتكون من 80 صفحة، وأنها أشمل خطة مقدمة حتى الآن.

وأضاف: «إسرائيل تتخذ خطوة نحو السلام والفلسطينيون يستحقون فرصة لحياة أفضل، وخطة السلام المقترحة مسار قوي للأمام.. هذه هي المرة الأولى التي تجيز فيها إسرائيل نشر خريطة مقترحة لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية».

وأكد ترامب أن خطة السلام تنص على أن القدس ستبقى عاصمة موحدة لإسرائيل، وتقدم حل دولتين واقعيًا، وأن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون متصلة الأراضي، مشيرًا إلى أن خطته قد تكون آخر فرصة للفلسطينيين لإقامة دولة وفقًا لعدة شروط، ويكون لها عاصمة في القدس الشرقية.

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