«أسوان لأفلام المرأة» يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم النقاد

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة جمعية نقاد السينما المصريين،بدورتها الرابعة والتى ستنعقد خلال الفترة من 10 إلى 15 من فبراير، وتضم اللجنة فى عضويتها الناقد أسامة عبد الفتاح، والناقدة والكاتبة أمل الجمل، والناقدة بسنت حسن.وشارك الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح في تأسیس مجلة "الفن السابع" السینمائیةالمتخصصة، وهو صحفي، وناقد سینمائي، ومبرمج أفلام مصري، ومدیر تحریر صحیفة "الأهرام المسائي"، وعمل مدیرًا لمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السینمائي الدولي.أما أمل الجمل فتعمل كاتبة سیناریو للأفلام التسجیلیة بالقنوات التلفزیونیة، وناقدة بعدد من الصحف المصریة والعربیة من بینها صحیفة "الحیاة اللندنیة"، وتخرجت من كلیة الإعلام بجامعة القاهرة عام 1996، وحصلت على درجة الماجستیر عام 2007،والدكتوراة في فلسفة الفنون عام 2013.وشاركت أمل الجمل في العدید من الندوات وورش العمل حول السینما، من بینها ورشتي عمل في جامعة بون عامي 2013،و2014، كما شاركت في عدد من لجان التحكیم من بینها لجنة "الفیلم الأوروبي الجدید"، بمهرجان كارلوفي فاري عامي 2018، ولجنة تحكیم الاتحاد الدولي للنقاد بمهرجان القاهرة السینمائي 2010، ومهرجان السینما العربیة بمالمو السوید 2012.في حين تعمل الناقدة السينمائية بسنت حسن سلامة مذیعة في التلفزیون المصری، وهي من مواليد دولة الكویت، وأنهت دراستها العلیا في مصر حیث تخرجت من كلیة الإعلام بجامعة القاهرة، وتكتب بجریدة الدستور، ولها العدید من المقالات عن السینما في العدید من الصحف، والمواقع الإلكترونیة في مصر والشرق الأوسط، وشاركت بسنت كعضو لجنة تحكیم في بعض المهرجانات في مصر والمغرب وهولندا، ومنها عضوية لجنة تحكیم الاتحاد الدولي للنقاد في مهرجان لیستباد السینمائي الدولي في مینسك، بروسیا البیضاء.