المغرب تنفى وجود فيروس «كورونا» بأراضيها

أكد رئيس الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني، أن جميع المسافرين القادمين للمملكة عبر المداخل المختلفة، سواءً كانت جوية أو بحرية أو برية، الذين يأتون من المناطق التي تعرف انتشار وباء كورونا الجديد، يخضعون للمراقبة الطبية.ولفت إلى أن هذه الإجراءات تتم "حفاظًا على حدود بلادنا وأمن مواطنينا، وأنه وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، لم تسجل أي حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا".وأوضح "العثماني"، خلال افتتاحه مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس: إن جميع الاحتياطات الضرورية اتخذت وفق المعايير الدولية للمراقبة والتتبع لأن "صحة المواطنين أولوية، وهناك متابعة ورصد مستمران للسلطات المعنية، وبالأساس وزارة الصحة، بتنسيق مع السلطات المحلية والسلطات الإقليمية في جميع أرجاء المملكة، وبتنسيق مع الجهات الأمنية في مداخل المملكة".وفي هذا السياق، تأسف رئيس الحكومة لما يروج في بعض الأحيان من أخبار لا أساس لها من الصحة، إما عن طريق تداول فيديوهات أو نشر شهادات لأشخاص لا يلقون بالًا لما يروجون له، داعيًا كل من يتساهل في نشر الأخبار دون تثبت ولا علم إلى التوقف عن مثل هذه الشائعات، لأنهم يتحملون مسئولية كبيرة في إثارة الرعب والهلع بين المواطنين، وهذا غير معقول نهائيًا.وبشأن التعليمات الملكية المرتبطة بموضوع المغاربة المقيمين في إقليم ووهان الصيني، حيث ينتشر فيروس كورونا، الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، أوضح رئيس الحكومة أن الترتيبات الضرورية اتخذت لإرجاعهم إلى أرض الوطن.وأختتم بأنه تم اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية، منوهًا بأن جميع الأنظمة الصحية والأمنية والإدارية تقف اليوم متحفزة للرصد والمتابعة المستمرة حيال موضوع انتشار فيروس "كورونا" الذي يشغل بال الرأي العام الوطني.