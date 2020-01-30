من هو نايل نصار الذى وافقت ابنة بيل جيتس على الزواج منه؟

تعلق الشاب المصري نايل نصار بحب الفروسية، كما تعلق قلب ابنة بيل جيتس به، ليلتقيا معًا ويتفقا على حب الفروسية، ثم عشق بعضهما ليستيقظ العالم أجمع، على خبر خطبة نصار، لابنة أغنى رجل في العالم.نايل نصار، مصري ولد في إحدى الولايات الأمريكية، نشأ في دولة الإمارات التي تعلم الفروسية فيها، استطاع الشاب العشريني، أن يفوز بقلب ابنة جيتس، وعبر عن ذلك مهللًا: "قالت نعم"، ردًا منها على طلب زواجه.جاء ذلك في تدوينتين نشرهما كل من نايل وجينيفر على صفحتهما الرسمية بموقع مشاركة الصور، إنستجرام، فقال نايل في تعليق على صورة جمعتهما: "قالت نعم، أشعر وكأنني الأكثر حظًا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير".وتابع: "لا أستطيع الانتظار لنكبر سويًا في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا أستطيع تخيل (حياتي) بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله.. وشكرًا لك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لى".وردت جينيفر على صفحتها: "نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني في أكثر المناطق تعبيرًا.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معًا، نعم مليون مرة".