رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من هو نايل نصار الذى وافقت ابنة بيل جيتس على الزواج منه؟

الخميس 30/يناير/2020 - 03:43 م
الشاب المصري نايل
الشاب المصري نايل نصار
سوزان يونس
طباعة
تعلق الشاب المصري نايل نصار بحب الفروسية، كما تعلق قلب ابنة بيل جيتس به، ليلتقيا معًا ويتفقا على حب الفروسية، ثم عشق بعضهما ليستيقظ العالم أجمع، على خبر خطبة نصار، لابنة أغنى رجل في العالم.


نايل نصار، مصري ولد في إحدى الولايات الأمريكية، نشأ في دولة الإمارات التي تعلم الفروسية فيها، استطاع الشاب العشريني، أن يفوز بقلب ابنة جيتس، وعبر عن ذلك مهللًا: "قالت نعم"، ردًا منها على طلب زواجه.


جاء ذلك في تدوينتين نشرهما كل من نايل وجينيفر على صفحتهما الرسمية بموقع مشاركة الصور، إنستجرام، فقال نايل في تعليق على صورة جمعتهما: "قالت نعم، أشعر وكأنني الأكثر حظًا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير".

وتابع: "لا أستطيع الانتظار لنكبر سويًا في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا أستطيع تخيل (حياتي) بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله.. وشكرًا لك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لى".


وردت جينيفر على صفحتها: "نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني في أكثر المناطق تعبيرًا.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معًا، نعم مليون مرة".


موضوعات متعلقة

منذ يومين

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

منذ يوم

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

اشتباكات عنيفة قرب مطار طرابلس

الصور

image description

صور ندوة "هلال جمال حمدان" للكاتب خالد ناجح بحضور الدكتور محمد الباز

image description

ابنة مطروح تحصد ميدالتين في الأولمبياد الإفريقي لذوي الهمم

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المصريين الراغبين فى العودة من ووهان

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

الخطيئة الكاملة.. سر اتهام أحمد عز لزينة في شرفها

إنفوجراف

image description

«الوزراء» توضح كيفية مواجهة فيروس «كورونا» (إنفوجراف)

image description

حصاد قطاع التنمية المحلية فى 2019 (إنفوجراف)

image description

أبرز بنود خطة السلام الأمريكية (انفوجراف)

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

منوعات

القبض على ممثل أمريكى شهير بتهمة السطو على مرآب سيارات

«البافتا» يطالب المشاهير بإعادة ارتداء إطلالاتهم القديمة

رسالة زوجة أسطورة كرة السلة الأمريكي الذى قتل فى تحطم مروحية

دراسة: الجو البارد يحفز على التفاعل الاجتماعى

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: كشف غمامة شيخ الأزهر
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى

ملتقى القاهرة لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة للأغنية المصورة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب

جناح الأطفال بمعرض الكتاب.. عالم مبهج ومتنوع