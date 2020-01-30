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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: تمويل 707.8 ألف مشروع وتوفير مليون فرصة عمل خلال 3 سنوات

الخميس 30/يناير/2020 - 03:40 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي حصلت على تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بلغت 707.8 ألف مشروع خلال السنوات الثلاث الماضية، بتمويل قدره 14.2 مليار جنيه، وفرت مليون فرصة عمل.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن عدد المشروعات متناهية الصغر قد بلغ 658.1 ألف مشروع بتمويل 6.9 مليار جنيه، خلال السنوات الثلاث الماضية، نجحت في إتاحة عدد 842.8 ألف فرصة عمل.

وجاءت محافظات الصعيد في الصدارة من حيث عدد المشروعات متناهية الصغر، في مقدمتها المنيا بعدد 90.8 ألف مشروع متناه الصغر بتمويل قدره 886 مليون جنيه، وفرت 101.5 ألف فرصة عمل، يليها بنى سويف بعدد 63.7 ألف مشروع بتمويل 781.4 مليون جنيه وفرت 90.3 ألف فرصة عمل، ثم سوهاج 50.1 ألف مشروع بتمويل 485.8 مليون جنيه وفرت 60.9 ألف فرصة عمل.

وفى سياق متصل، أظهر تقرير الإحصاء، أن عدد المشروعات الصغيرة المنفذه خلال الفترة بين عامى 2016 و2018 بلغ 49.7 ألف مشروع خلال ثلاث سنوات، بتمويل 7.3 مليار جنيه، وفرت 171.2 ألف فرصة عمل.

وجاءت في صدارة المحافظات المستفيدة، أسيوط بعدد 4136 مشروعًا صغيرًا خلال الفترة بين عامي 2016-2018، بتمويل قدره 685.1 مليون جنيه، لتوفير 15.4 ألف فرصة عمل، تليها محافظة الدقهلية بعدد 3891 مشروعًا صغيرًا بتمويل قدره 729.8 مليون جنيه، لتوفير 17.1 ألف فرصة عمل، ثم القاهرة بعدد 3573 مشروعًا صغيرًا  خلال الفترة بين عامي 2016 و2018، بتمويل قدره 627.9 مليون جنيه، لتوفير 15 ألف فرصة عمل، ومحافظة الشرقية بعدد 3384 مشروعًا بتمويل 437.6 مليون جنيه لتوفير 10.4 ألف فرصة عمل.

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