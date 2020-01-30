هالة صدقي ضيفة إداورد في «فين دي» اليوم

تحل الفنانة هالة صدقي ضيفة على برنامج "فين دي" الذي يقدمه الفنان إدوارد خلال حلقة اليوم الخميس، والمذاع على محطة راديو نغم إف إم.وتتحدث الفنانة خلال الحلقة عن العديد من أسرار حياتها الفنية وكذلك الشخصية، كما تكشف عن أطرف المواقف التي مرت بها في كواليس مشوارها الفني، بالإضافة إلى الكشف عن أعمالها الفنية المقبلة، ونيتها المشاركة في موسم رمضان المقبل.من ناحية أخرى، يشارك إدوارد في مسلسل "فرصة تانية" الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين صبري، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، وهومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.