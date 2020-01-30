تامر محمود: إفريقيا أكثر القارات سعيًا نحو الازدهار

قال الدكتور تامر محمود أحمد، المدرس بقسم الأنثروبولوجيا بجامعة القاهرة، إن إفريقيا من أكثر قارات العالم تقدما وسعيا نحو الازدهار، مؤكدًا على أنها ثاني أكبر قارة من حيث المساحة.جاء ذلك في إطار ندوة التنوع مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع، بعنوان "الروافد الثقافية وحضارة التنوع"، بمشاركة كل من الدكتور تامر محمود أحمد، والدكتور سيد رشاد، والتي يرأسها الدكتور زكريا رجب، وذلك بالتعاون مع كلية الدراسات الإفريقية العليا، بالقاعة الرئيسية بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، بالتجمع الخامس.وتابع: "من أشهر تعريفات الثقافة وأكثرها دورانًا ما أدلى به الباحث الأنثروبولوجي إدوار تايلور، الذي قال إنها المجموع المركب الذي يشمل المعارف والمعتقدات، والفنون، والقوانين، والأخلاق والعادات، وجميع العادات والكفاءات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع".وأكمل المدرس بقسم الأنثروبولوجيا بجامعة القاهرة: "أن هذا التعريف يقترب من تعريف "بيدنجتون" الذي عرفها بأنها مجموع المكتسبات المادية والفكرية التي تشبع حاجات الشعب البيولوجية والاجتماعية وتحقق تكيف الشعب ببيئته".وأشار إلى أن هناك العديد من التعريفات الأخرى، وتعريف بعض المصطلحات الخاصة بالثقافة الإفريقية والتنوع والاختلاف الذي مرت به عبر التاريخ، مؤكدًا على أن أفريقيا هي المستقبل.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.