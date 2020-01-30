كيف تتحكمين في وقت مشاهدة أطفالك للتلفزيون والكمبيوتر؟

عزيزتي الأم ،لا شك أن التلفزيون والكومبيوتر أصبحا جزءًا أساسيًا من حياتنا وحياة أطفالنا، وقد أصبح الأطفال يفضلون قضاء معظم وقتهم أمامهما بغض النظر عن المخاطر الشديدة التي تنتج عن الإفراط في استخدامها لذا نقترح عليك بعض القواعد التي تساعدك في التحكم في وقت مشاهدة أطفالك للتلفزيون واللعب على الكمبيوتر: عودي طفلك على الاستئذان عندما يريد تشغيل التلفزيون أو الكومبيوتر حتى يصل إلى سن الثانية عشر فلو اعتاد فعل ذلك منذ الصغر سيصعب عليه كسر هذه العادة عندما يكبر. تجنبي مشاهدة أطفالك التلفزيون أو اللعب على الكومبيوتر في الصباح الباكر لأنه إذا كان هذا أول نشاط يبدأون به يومهم فيصعب عليهم القيام بأي انشطة أخرى. بعض الأمهات تسمح بمشاهدة التلفزيون في الصباح الباكر كحيلة ليرتدي الأطفال ملابسهم أو حتى لينهضوا من فراشهم فإذا كان أطفالك ممن يفضلون مشاهدة التلفزيون في الصباح فليس هناك مشكلة بشرط ألا تتعدى مدة المشاهدة 20 دقيقة. لا تتركي طفلك وقتًا طويلاً أمام شاشة الكومبيوتر أو التلفزيون لأنه سيصعب عليك بعدها أن تبعديه عنها ويفضل تقسيم الوقت المسموح للمشاهدة واللعب إلى فترات زمنية مدتها نصف ساعة، وهذا وقت كاف ليستريح طفلك ويستمتع بالمشاهدة قبل أن يبدأ في عمل آخر. لا تسمحي بوجود تلفزيون في حجرة نوم طفلك لأنه بمجرد أن تسمحي بذلك فسوف تخاطرين بقدر من تحكمك وسيطرتك على معدل مشاهدته . يجب أن يوضع التلفزيون في مكان يراه الجميع حتى تتمكنين من مراقبة وقت المشاهدة، وماذا يشاهد طفلك؟ وحتى تستمع الأسرة كلها بما هو معروض. لا تسمحي لطفلك بعمل الواجبات المدرسية أمام التلفزيون. لا تسمحي لوقت مشاهدة التلفزيون أو اللعب على الكومبيوتر بأن يمتد إلى وقت النوم أو ما بعده لأن مشاهدة هذه الوسائل تعمل على تنبية المخ وبالتالي يصعب على الأطفال النوم حين يحين موعده وهم لا زالوا يلعبون على الكومبيوتر أو يشاهدون التلفاز. لا تجعلي الأطفال ينتقلون من أمام الشاشة إلى الفراش مباشرة لأنهم محتاجون إلى وقت للاسترخاء قبل النوم وأفضل شيء أن تقرأي لهم حكايات ما قبل النوم لأنها تساعد على توفير لحظات من الهدوء كما أنها الفرصة الأخيرة ليتواصل فيها الطفل مع الأب والأم في نهاية اليوم ويستطيع إخبار الأب والأم بكل ما حدث له طوال اليوم. ضعى قواعد لاستخدام التلفزيون والكومبيوتر وتأكدى أن طفلك يستوعبها جيدًا والتزمي بتنفيذها. عرفي طفلك مفهوم تنظيم وقت المشاهدة والوقت المسموح له بالمشاهدة وشجعيه على تنظيم وقت مشاهدته ليقرر قبل تشغيله ماذا سوف يشاهده ويمكنك وضع ساعة بجوار التلفزيون أو الكومبيوتر ليقوم الطفل بحساب وقته ولا يغضب عندما يغلق الكومبيوتر أو التلفاز. اتفقي مع أطفالك على موعد إغلاق التلفزيون بمجرد أن يجلسوا لمشاهدته ، فهذا يجعلهم ممهدين لهذا الموعد. عندما يحين موعد إغلاق الكومبيوتر اتركي لهم خمس دقائق أخرى ليقرروا كيف سينهون اللعبة التي يمارسونها أو الكرتون الذي يشاهدونه. حاولي ان تجعلي عملية اغلاق الكومبيوتر او التلفزيون مسئولية اطفالك ليشعروا أنهم من يتحكمون في الإغلاق. إذا كان أطفالك يرعاهم أحد غيرك أو يشاركك في رعايتهم تأكدي أنهم يطبقون أيضًا نفس القواعد.