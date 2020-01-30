محنة التعامل مع المراهقين

توضح الخبيرة النفسية كريستال بتيكولان في كتابها )مفاتيح السعادة العائلية) أن المراهقة هي فترة الانتقال من الطفولة إلى الترشد وهي التي تستكمل فيها جميع المواصفات البدنية والذهنية التي تسمح لمن كان طفلًا بأن يصبح ناضجًا ومستقلًا ، وأن الطفل يجب أن يبقى طفلًا إلى الثالثة عشرة من عمره أما بعد ذلك فيصبح مراهقًا بالفعل.• المراهقة هي فترة غير مستقرة فعندما تتخاطبون مع مراهق تجدون أنفسكم أحيانًا أمام طفل متضخم يفزعه أنه يكبر وأحيانًا أمام شاب مزهو بنفسه ويستعجل أن يصبح مستقلًا بذاته ، وبما أن المراهق متغير مثل الربيع فأنتم تحصلون على غيمة طفل في نقاش مع رشيد أو على وابل من الرشد أثناء طلبات يتقدم بها الطفل ، وهذا الأمر يبعث على الحيرة.• التواصل الجيد مع المراهقين يمنع الكثير من الكوارث ولكن التواصل مع المراهقين أمر صعب ومعقد لأننا نتواصل مع طفل وكهل صغير في آن واحد ، وإذا خاطبتم الطفل بوصفه كهلًا أشعرتموه بعدم الأمان واذا خاطبتم المترشد بصفته طفلًا فأنتم تسبونه وتجرحون كرامته لذا هناك صدام وإحساس من المراهق بأنه لا أحد يفهمه.• ونظرًا لوجود هذا الصراع في داخل المراهق فلابد من الإجابة عليه بصورة صحيحة أي بلياقة وحزم ومحبة مما يجبر الطفل بداخله على أن يكبر وبما يجبر الكهل بداخله على تهدئه مشاعر انتصاره.• التعامل بحزم مع المراهقين يعني ألا تعطوهم حرية أكثر من اللزوم ( فهم ليسوا كبارًا) ولا تعصروهم كثيرًا ( فهم ليسوا صغارًا)• من المشاكل التي تؤرق المراهقين حاليًا أن المدرسة والواجبات والنتائج المدرسية أصبحت مواضيع النقاش بل قل الوحيدة داخل بعض العائلات وهذا ما يشتكي منه المراهقون ، فبعد انكبابهم ساعات طويلة على أداء واجباتهم وإصابتهم بالإجهاد الذهني إلى حد الإعياء ينهارون فوق الأرائك ويشغلون التلفاز للترفيه عن أنفسهم فإذا بأحد الوالدين يظهر بعد بضع دقائق ويسألهم بلهجة مرتابة : " هل اتممتم واجباتكم؟"• من المشاكل التى تواجهنا في التعامل مع المراهقين أنهم يحتاجون إلى رسم حدود أكثر مما يحتاجون عندما كانوا أطفالًا ، مثال على ذلك مواعيد العودة إلى المنزل ومشاهدة التلفاز والانترنيت أو الخروج مع أصدقائهم ، صحيح أنهم دومًا يبدون تأففهم وينعتوننا بالتخلف ويزعمون أنهم متضايقون ولكنهم يطيعون الأوامربسهولة إذا فرضناها بحب وحزم.• يجب على الآباء والأمهات الاتفاق معًا بشأن الحدود المسموح بها لأبنائهم المراهقين بحيث تكون تلك القواعد معلومة للجميع لأن الأبناء يمكنهم استخدام الخلافات التي تحدث بين والديهم ويستفيدوا منها في الحصول على أمتيازات قد يقبلها الأب ولا تقبلها الأم والعكس صحيح . وللأسف هذا يضر بالأبناء ضررًا بالغًا لأنهم يتعلمون من تلك المواقف المناورة واستغلال نقاط ضعف الآخرين ويضرون أنفسهم دون وعي.• علينا احترام الخندق بين الأجيال: قديمًا كانت هناك فجوة بين الأجيال وهذه الفجوة أحذت تتسع مع تطور التكنولوجيا ووسائل الإعلام حتى أصبحت خندقًا كبيرًا يفصلنا عن أبنائنا وبناتنا ويجعلنا مغتربين عنهم وأحيانًا مغتربين عن أنفسنا، حيث أصبح الجميع يلهث وراء لقمة العيش وتحسين المستوى المادي بشتى الوسائل ولأن العالم أضحى قرية كونية فقد أصبحنا أكثر تطلعًا للعالم الخارجي المتطور بشكل مذهل ولكننا بعدنا كثيرًاعن انفسنا وأبنائنا وأصبحنا نقيس نجاحنا في الحياة بما حققناه لهم من مستوى مادي وتعليمي ، وهذا خطأ كبير لأن أبناءنا لا يحتاجون منا فقط إلى الأمان المادي بقدر ما يحتاجون إلى الامان المعنوي الذي لن يجدوه إلا بين احضان آبائهم وأمهاتهم لذا لا ينبغي أن يشغلنا السعي وراء لقمة العيش وتوفير حياة كريمة لابنائنا على أن نكون دومًا بجانبهم نرعاهم ونحس بهم ونستمع إلى أفكارهم ومشاعرهم.• استمعوا إلى أبنائكم وشاركوهم اهتماماتهم:لا شئ يمكن أن يجعلنا نجتاز ذلك الخندق بين الأجيال إلا إذا اعتدنا الاستماع لابنائنا وهم صغار واحترمنا آراءهم ومشاعرهم وهمومهم وشاركناهم اهتماماتهم ولعبهم حتى إذا ما بدأوا يكبرون ويدخلون على أعتاب سن المراهقة يحاولون استكشاف العالم من حولهم من خلال التلفزيون والانترنيت تابعناهم بكثير من الحب والاهتمام واليقظة والانتباه.