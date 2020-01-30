رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

محنة التعامل مع المراهقين

الخميس 30/يناير/2020 - 03:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وفاء النجار
طباعة
توضح الخبيرة النفسية كريستال بتيكولان في كتابها )مفاتيح السعادة العائلية) أن المراهقة هي فترة الانتقال من الطفولة إلى الترشد وهي التي تستكمل فيها جميع المواصفات البدنية والذهنية التي تسمح لمن كان طفلًا بأن يصبح ناضجًا ومستقلًا ، وأن الطفل يجب أن يبقى طفلًا إلى الثالثة عشرة من عمره أما بعد ذلك فيصبح مراهقًا بالفعل.

• المراهقة هي فترة غير مستقرة فعندما تتخاطبون مع مراهق تجدون أنفسكم أحيانًا أمام طفل متضخم يفزعه أنه يكبر وأحيانًا أمام شاب مزهو بنفسه ويستعجل أن يصبح مستقلًا بذاته ، وبما أن المراهق متغير مثل الربيع فأنتم تحصلون على غيمة طفل في نقاش مع رشيد أو على وابل من الرشد أثناء طلبات يتقدم بها الطفل ، وهذا الأمر يبعث على الحيرة.

• التواصل الجيد مع المراهقين يمنع الكثير من الكوارث ولكن التواصل مع المراهقين أمر صعب ومعقد لأننا نتواصل مع طفل وكهل صغير في آن واحد ، وإذا خاطبتم الطفل بوصفه كهلًا أشعرتموه بعدم الأمان واذا خاطبتم المترشد بصفته طفلًا فأنتم تسبونه وتجرحون كرامته لذا هناك صدام وإحساس من المراهق بأنه لا أحد يفهمه.

• ونظرًا لوجود هذا الصراع في داخل المراهق فلابد من الإجابة عليه بصورة صحيحة أي بلياقة وحزم ومحبة مما يجبر الطفل بداخله على أن يكبر وبما يجبر الكهل بداخله على تهدئه مشاعر انتصاره.

• التعامل بحزم مع المراهقين يعني ألا تعطوهم حرية أكثر من اللزوم ( فهم ليسوا كبارًا) ولا تعصروهم كثيرًا ( فهم ليسوا صغارًا)
• من المشاكل التي تؤرق المراهقين حاليًا أن المدرسة والواجبات والنتائج المدرسية أصبحت مواضيع النقاش بل قل الوحيدة داخل بعض العائلات وهذا ما يشتكي منه المراهقون ، فبعد انكبابهم ساعات طويلة على أداء واجباتهم وإصابتهم بالإجهاد الذهني إلى حد الإعياء ينهارون فوق الأرائك ويشغلون التلفاز للترفيه عن أنفسهم فإذا بأحد الوالدين يظهر بعد بضع دقائق ويسألهم بلهجة مرتابة : " هل اتممتم واجباتكم؟"

• من المشاكل التى تواجهنا في التعامل مع المراهقين أنهم يحتاجون إلى رسم حدود أكثر مما يحتاجون عندما كانوا أطفالًا ، مثال على ذلك مواعيد العودة إلى المنزل ومشاهدة التلفاز والانترنيت أو الخروج مع أصدقائهم ، صحيح أنهم دومًا يبدون تأففهم وينعتوننا بالتخلف ويزعمون أنهم متضايقون ولكنهم يطيعون الأوامربسهولة إذا فرضناها بحب وحزم.

• يجب على الآباء والأمهات الاتفاق معًا بشأن الحدود المسموح بها لأبنائهم المراهقين بحيث تكون تلك القواعد معلومة للجميع لأن الأبناء يمكنهم استخدام الخلافات التي تحدث بين والديهم ويستفيدوا منها في الحصول على أمتيازات قد يقبلها الأب ولا تقبلها الأم والعكس صحيح . وللأسف هذا يضر بالأبناء ضررًا بالغًا لأنهم يتعلمون من تلك المواقف المناورة واستغلال نقاط ضعف الآخرين ويضرون أنفسهم دون وعي.


• علينا احترام الخندق بين الأجيال: قديمًا كانت هناك فجوة بين الأجيال وهذه الفجوة أحذت تتسع مع تطور التكنولوجيا ووسائل الإعلام حتى أصبحت خندقًا كبيرًا يفصلنا عن أبنائنا وبناتنا ويجعلنا مغتربين عنهم وأحيانًا مغتربين عن أنفسنا، حيث أصبح الجميع يلهث وراء لقمة العيش وتحسين المستوى المادي بشتى الوسائل ولأن العالم أضحى قرية كونية فقد أصبحنا أكثر تطلعًا للعالم الخارجي المتطور بشكل مذهل ولكننا بعدنا كثيرًاعن انفسنا وأبنائنا وأصبحنا نقيس نجاحنا في الحياة بما حققناه لهم من مستوى مادي وتعليمي ، وهذا خطأ كبير لأن أبناءنا لا يحتاجون منا فقط إلى الأمان المادي بقدر ما يحتاجون إلى الامان المعنوي الذي لن يجدوه إلا بين احضان آبائهم وأمهاتهم لذا لا ينبغي أن يشغلنا السعي وراء لقمة العيش وتوفير حياة كريمة لابنائنا على أن نكون دومًا بجانبهم نرعاهم ونحس بهم ونستمع إلى أفكارهم ومشاعرهم.

• استمعوا إلى أبنائكم وشاركوهم اهتماماتهم:لا شئ يمكن أن يجعلنا نجتاز ذلك الخندق بين الأجيال إلا إذا اعتدنا الاستماع لابنائنا وهم صغار واحترمنا آراءهم ومشاعرهم وهمومهم وشاركناهم اهتماماتهم ولعبهم حتى إذا ما بدأوا يكبرون ويدخلون على أعتاب سن المراهقة يحاولون استكشاف العالم من حولهم من خلال التلفزيون والانترنيت تابعناهم بكثير من الحب والاهتمام واليقظة والانتباه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

منذ يومين

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

منذ حوالي 9 ساعات

«شيرين» تكشف كواليس عودتها للمسرح مع سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

الصور

image description

ابنة مطروح تحصد ميدالتين في الأولمبياد الإفريقي لذوي الهمم

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الباز يطالب بفتح التحقيق فى وفاة جمال حمدان

إحالة أوراق مرتكب مذبحة كفر الدوار للمفتى

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

إنفوجراف

image description

«الوزراء» توضح كيفية مواجهة فيروس «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

منوعات

القبض على ممثل أمريكى شهير بتهمة السطو على مرآب سيارات

«البافتا» يطالب المشاهير بإعادة ارتداء إطلالاتهم القديمة

رسالة زوجة أسطورة كرة السلة الأمريكي الذى قتل فى تحطم مروحية

دراسة: الجو البارد يحفز على التفاعل الاجتماعى

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: كشف غمامة شيخ الأزهر
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى

ملتقى القاهرة لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة للأغنية المصورة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب

جناح الأطفال بمعرض الكتاب.. عالم مبهج ومتنوع