أطفالنا بين الكمبيوتر والتلفاز

يعشق الأطفال مشاهدة الكمبيوتر والتلفاز لأنهما وسيلتان للترفيه والتسلية كما أنهما قاتلان للملل ، ولا نستطيع أن ننكر أن لهما فوائد عديدة فهذه الوسائل أضفت روح المرح على التعليم وشجعت الكثير من الأطفال على الإبداع والابتكار كما أن معرفة الأطفال بوسائل الاتصال تزيد من قدرتهم على الانتقال للحياة العملية فيما بعد، وهذا يعني أن وسائل الاتصال الحديثة مهمة لأبنائنا، ولكن يجب استخدامها بصورة معتدلة لأن قضاءهم الكثير من الوقت أمامها أمر مدمر.لماذا يعد الإفراط في مشاهدة الكمبيوتر والتلفاز أمرًا سيئًا؟توضح الأبحاث أن قضاء أكثر من ساعتين يوميًا أمام جهاز الكمبيوتر أو التلفاز يسبب أضرارًا (سلوكية وصحية وتعليمية واجتماعية) على المدى البعيد:1. تنمي المشاهدة الزائدة لدى الأطفال السلوك المعادي للمجتمع وعدم احترام الآخرين وتقليد السلوكيات السيئة واستخدام العنف كطريقة لحل المشكلات، بالإضافة إلى نوبات العصبية والاكتئاب واللا مبالاة والنضج المبكر.2. تجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر، السمنة،آلام في العينين والرقبة وانحناء في الظهر نتيجة الجلوس فترات طويلة في وضع ثابت كما تؤدي إلى اختلال توازن الجسم.3. الإفراط في مشاهدة التليفزيون أو الكمبيوتر يضر بعملية التعلم، لأنه يضع ضغوطًا على جدول طفلك اليومي ويؤثر سلبيًا على تطوره الفكرى وقدرته على التركيز والانتباه كما يصاب بالإجهاد4. عدم تطوير مهارة الكلام والتواصل مع الآخرين والقدرة على التخيل والابتكار وانخفاض المستوى الدراسي بسبب عدم حصوله على قسط كاف من النوم.5. كلما زاد تعرض الأطفال لوسائل الإعلام المختلفة كلما قلت قدرتهم على تكوين علاقات مع الآخرين وقل تواصلهم مع آبائهم وأمهاتهم وشعروا بالرغبة في الانعزال عمن حولهم.6. سهولة السيطرة على الأطفال، خاصة إذا اشتركوا في غرف دردشة دون وجود رقيب عليهم فقد يتم خداع الأطفال أو استغلالهم.7. تعد وسائل الإعلام بالنسبة لكثير من الأطفال بمثابة نافذة على العالم الخارجي من خلالها تتكون قيمهم ونظرتهم للحياة، مما يجعل العالم الحقيقي بالنسبة للأطفال مملًا، بينما عالم الكمبيوتر والإنترنت مثيرًا وممتعًا بالمغامرات.8. هناك مشكلة كبيرة هي أن يصبح الأطفال متبلدي المشاعر لا يستطيعون الاستمتاع بالأشياء البسيطة التي تدخل السرور على أنفسهم بسبب معدل السرعة الرهيب الذي يتصف به عالمهم الافتراضي .9. قد تنمو لدى الأطفال مخاوف لا أساس لها، ويتكون لديهم إحساس غير حقيقي بقيمة الأشياء كما أنهم يتسرعون في الحكم على الأشخاص وتحديد المشاعر وتصنيفها.10. تتكون لدى الأطفال رغبة مرضية في اقتناء أحدث الصيحات في كل شىء ويتملكهم هوس الشراء بسبب مشاهدة الإعلانات التجارية على الإنترنيت.كيف يمكننا تقليل عدد الساعات التي يقضيها أبناؤنا أمام التليفزيون أو الكمبيوتر؟• الخطوة الأولى: الاحتفاظ بمفكرة لتدوين الوقت الذي يقضيه الطفل في استخدام الكمبيوتر أو التليفزيون على مدار أسبوع كامل بشكل منفصل في جدول حتى نتمكن من الموازنة بينهما. ننصحكم بعدم التركير فقط على الأطفال وألا سيشعرون أنهم ضحايا، فيجب أن يشترك كل أفراد الأسرة في ذلك لأن تقليل عدد ساعات المشاهدة للآباء والأمهات أمر مهم جدًا كما هو بالنسبة للأطفال.• الخطوة الثانية: عزيزتي الأم ركزي هدفك في أن تجعلي ساعات المشاهدة واللعب لا تتعدى الساعتين يوميًا كمعدل على مدار العام، لأن احتياجات طفلك سوف تختلف من يوم إلى آخر، فمهام طفلك في يوم دراسي تختلف تمامًا عن مهامه في إجازة نهاية الأسبوع أو إجازة نصف العام، ولذلك يمكن تحديد ساعة يوميًا للمشاهدة على مدار اليوم الدراسي وثلاث ساعات في أيام الإجازة وبذلك تكونين قد حققت معدل الساعتين المطلوب.• أيضًا يعد الطقس من أهم العوامل المرتبطة بمعدل ساعات المشاهدة، فإذا كان الجو ممطرًا أو شديد البرودة ولا يمكن الخروج من المنزل فلا مانع من زيادة ساعات المشاهدة، أما اذا كان الجو معتدلًا انتهزي الفرصة وادخري ساعات المشاهدة ليوم آخر وقومي باصطحاب أطفالك خارج المنزل ليستمتعوا بالجو.• انتبهي عزيزني الأم إلى أن طفلك يراك مثله الأعلى، فإذا كنت تقضين ساعات طويلة أمام شاشة التليفزيون أو الكمبيوتر فطبيعي أن طفلك سيقلدك.• الأطفال من سن سنتين إلى خمس سنوات من السهل أن نصرف انتباههم لألعاب وأنشطة بعيدًا عن شاشة التليفزيون أو الكمبيوتر.• الأطفال من سن ست سنوات حتى تسع سنوات : تعد هذه المرحلة أكثر صعوبة لأن التليفزيون وألعاب الكمبيوتر هما حديث الأطفال في المرحلة الابتدائية ويبدأ الأطفال في اكتشاف ما يمكن أن تقدمه لهم هذه الوسائل.• الأطفال من سن عشر سنوات حتى اثنتى عشر سنة : تعد أصعب بكثير من المراحل السابقة، لأن الأطفال تكون لديهم واجبات مدرسية تستهلك كثيرًا من الوقت، ومع ذلك يرغبون في السماح لهم بمزيد من الوقت لمشاهدة التليفزيون وألعاب الكمبيوتر، كما أن طفلك في هذه المرحلة يصبح أكثر استقلالية، وبالتالي يصعب السيطرة عليه لذا يجب أن تكوني حازمة مع طفلك بشأن استخدامه للتليفزيون والكمبيوتر، ولكن في نفس الوقت قومي بتشجيعه على تحمل مسؤلية التحكم في وقت مشاهدته لهما.• نقصد بوقت المشاهدة" ذلك الوقت الذي يقضيه طفلك أمام التيلفزيون أو الكمبيوتر ليستمتع بالمشاهدة فقط للتسلية، ولا يقوم فيه بأي أنشطة أخرى، ولكن إذا استخدم طفلك الكمبيوتر من أجل إعداد بحث أو القيام بواجبات مدرسية أو تعلم اللغات أو الفنون الجميلة أو حتى الترفية الهادف، فلا يعد ذلك من قبيل التسلية.• الخطوة الثالثة : التقليل التدريجى للوقت، إذا كان طفلك يقضى خمس أو ست ساعات يوميًا أمام شاشة الكمبيوتر أو التليفزيون، فقومي بعملية التقليل بشكل تدريجي، بحيث يتم تقليل عدد الساعات إلى أربع ساعات في الشهر الأول ثم إلى ثلاثة في الشهر الثاني، وهكذا حتى نصل للمعدل المطلوب.• انتظري اللحظة المناسبة لخفض استخدام طفلك لوسائل الاتصال عندما يكون هناك تغيير في الظروف العامة أو الروتين اليومي، مثل الانتظار حتى بداية الإجازة المدرسية أو بداية فصل دراسي جديد للقيام بذلك.• إذا كان أولادك يقضون وقتًا مبالغًا فيه أمام الكمبيوتر أو التليفزيون وقررت أن تتخلصي من هذه الأشياء لفترة حتى تستطيعين ضبط معدل المشاهدة، فلابد أن تكون لديك أنشطة ومهام بديلة لطفلك، وإبلاغه أن ذلك لفترة زمنية قصيرة.• الخطوة الرابعة : حاولى ملء يوم طفلك بأنشطة أخرى بعيدًا عن التليفزيون أو الكمبيوتر، مثل اللعب والرسم والتلوين والاستماع للموسيقي والغناء وقراءة القصص، والدردشة، والرياضة، والمشاركة في بعض الأعمال المنزلية، الاهتمام بتربية حيوان أليف بالمنزل.