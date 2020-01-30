الأردنية نور المولا توقع «في مثل هذا العمر» بجناح «تويا»

استضافت دار تويا بجناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحد والخمسين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حفل توقيع رواية " في مثل هذا العمر"، للروائية والباحثة الأردنية نور المولا.وقالت نور المولا، إن الرواية تتحدث عن العنصرية، قضايا إنسانية وسياسية، وقد طرحت الموضوع من خلال قصة فتاة فلسطينية ثائرة عاشت معاناة المهجرين الفلسطينين، ومعاناة الشعب السوري في الحرب السورية الأهلية.وأشار في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "تتضمن الراوية ١٤ فصلا، إضافة إلى كلمة أخيرة تتعمد دائما الكاتبة وضعها في نهاية روايتها، تعد كرسالة مباشرة للقارئ كإنسان تود التواصل معه.وأكدت أنها خلال الفترة المقبلة تود أن تنشر رواياتها في مصر حتى تصل إلى أكبر قدر ممكن من القراء المصريين، موضحة أنها تحب الشعب المصري، وأن الرواية التي شاركت بها هذا العام تعد الرواية الثانية لها بالتعاون مع دار تويا.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.