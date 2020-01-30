أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب البحرين في الجامعة العربية

تسلم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أوراق اعتماد هشام بن محمد الجودر كمندوب دائم لمملكة البحرين لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.ونقل "الجودر" تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني، إلى أبو الغيط، مشيدًا بعلاقات المملكة المتميزة مع جامعة الدول العربية، وبدور الجامعة الملموس في تعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك.وأعرب "الجودر" عن سعادته وتطلعه لاستكمال مسيرة مندوبي مملكة البحرين بما يخدم أهداف وتطلعات الدول العربية.من جانبه، ثمن أبو الغيط دور مملكة البحرين بقيادة حمد بن عيسى في تفعيل العمل العربي المشترك،كما تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع العربية، ومناقشة التحضيرات لعقد القمة العربية المقبلة.