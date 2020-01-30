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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

16 مقبرة و20 تابوتا.. الإعلان عن أول كشف أثري في 2020 بعد قليل

الخميس 30/يناير/2020 - 03:22 م
جريدة الدستور
رامى حسين
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يعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بعد قليل، عن أول كشف آثرى في 2020 بمنطقة "تونا الجبل" بمحافظة المنيا، في حضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من قيادات الوزارة والمعنيين بالشأن.

وقالت كريمان عبد العليم، مفتشة "أثار غريفة" بالمنيا، إن العمل بمنطقة الكشف بدأ منذ عام 2011 واستمر طوال 9 سنوات، تمثل ٣ مواسم أثرية اكتشف في الأول 7 مقابر، والثاني 12 مقبرة، وفي الأخير المقرر الإعلان عن تفاصيله اليوم 16 مقبرة و20 تابوت، عن طريق البعثة المصرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حصيلة الثلاث مواسم التي بدأت من 2013 حتى الآن ٣٥ مقبرة و80 تابوتا، وأكثر من 10 آلاف تمثال "أوشابتي"، وعدد لا حصر له من التمائم و"الجعارين"، وأواني "كانوبية" فخارية، مضيفة أن أحد التوابيت المكتشفة كان بها مومياء لشخص "حاكم إقليم"، لم يعرف اسمه حتى الآن، موضحًا أن بعض المومياوات في حالة سيئة وخاصة الخشب.



16 مقبرة و20 تابوتا.. الإعلان عن أول كشف أثري في 2020 بعد قليل
16 مقبرة و20 تابوتا.. الإعلان عن أول كشف أثري في 2020 بعد قليل
16 مقبرة و20 تابوتا.. الإعلان عن أول كشف أثري في 2020 بعد قليل
16 مقبرة و20 تابوتا.. الإعلان عن أول كشف أثري في 2020 بعد قليل
16 مقبرة و20 تابوتا.. الإعلان عن أول كشف أثري في 2020 بعد قليل
16 مقبرة و20 تابوتا.. الإعلان عن أول كشف أثري في 2020 بعد قليل

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