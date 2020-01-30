وزير الخارجية السعودى يستقبل سفير أمريكا بالرياض

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، اليوم الخميس، في مكتبه داخل ديوان الوزارة بالرياض.وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.