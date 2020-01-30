ميسرة الدندراوي يوقع «العشاء الأخير» بجناح الرواق بمعرض الكتاب

وقع الروائي ميسرة الدندراوي روايته " العشاء الأخير" وذلك بجناح دار الرواق بمعرض الكتاب.وقال ميسرة الدندراوي إن الخط الأساسي بالرواية هو إحياء ذكرى مذابح الأتراك للأرمن وانتقام سليل عائلة أرمنية مصرية من نسل المؤسسين لأحد أخطر أجهزة الاستخبارات التركية عبر التاريخ وهو "تشكيلات مخصوصة" وتعني بالعربية التنظيم الخاص.أما عن ميسرة الدندراوي فهو روائي مصري يعمل مهندسا في مجال صيانة وإدارة المنشآت.نشرت له روايات آثار جانبية وصمت مزعج والعنصر التاسع وتعتبر العشاء الأخير هي روايته الرابعة.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.