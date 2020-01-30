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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

سيد رشاد: ميثاق الشباب الأفريقي يشرح العلاقة بينهم في 54 دولة

الخميس 30/يناير/2020 - 03:16 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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قال الدكتور سيد رشاد، نائب مدير مركز تعليم اللغات بجامعة القاهرة، إن ميثاق الشباب الأفريقي هو ميثاق حاكم بين الشباب والدول الأفريقية ويشرح طبيعة العلاقة بين الشباب في ٥٤ دولة والحكومات كعلاقة متبادلة.

جاء ذلك في إطار ندوة التنوع مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع، بعنوان "الروافد الثقافية وحضارة التنوع"، بمشاركة كل من الدكتور تامر محمود أحمد، والدكتور سيد رشاد، ويرأس الجلسة الدكتور زكريا رجب، وذلك بالتعاون مع كلية الدراسات الأفريقية العليا، بالقاعة الرئيسية في بلازا ١، بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، بالتجمع الخامس.

وألقى الضوء على نقاط مهمة قائلا: "يوجد نحو 2500 لغة في أفريقيا أي ثلث لغات العالم"، وعن علاقة اللغة بالثقافة، تابع: "اللغة هي وعاء الثقافة فهم وجهان لعملة واحدة".

أوضح رشاد أن ميثاق الشباب الأفريقي مكون من 31 مادة، تنحصر الحقوق والواجبات في 28 مادة، ويتراوح عمر الشباب المقصود من هذا الميثاق بين 15 وحتى 35 سنة.

وأوضح بعض مواد الميثاق قائلا: "في المادة 20 تتحدث حول الثقافة حيث تتخذ الدول الأطراف الخطوات لتعزيز السلوك الأخلاقيات لدى الشباب، وتحويلهم من حالة اللامعرفة لحالة المعرفة وذلك من خلال المرور بمجموعة من الخطوات".

وأشار "رشاد" إلى وجود 22 دولة في أفريقيا تتبنى اللغة الفرنسية كلغة رسمية، و٢٠ دولة تتبنى اللغة الإنجليزية لغة رسمية.

وعن خطوات تغيير الدول، قال: "تعزيز الوعي الثقافي المشترك يعتبر أول شيء في خماسية التغيير بأي دولة".

وأضاف أن أجندة الاتحاد الأفريقي في 2063، تشير إلى أن أفريقيا ستكون خالية من الجهل والمرض والفقر.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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