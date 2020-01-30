رئيس الغرف التجارية: تشجيع الصناعة الوطنية أساس التنمية المستدامة

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن تشجيع الصناعات المصرية والسعي إلى زيادة معدلات الإنتاج محليًا هو الدعم الحقيقي للاقتصاد القومي لمصر.وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بدور الدولة في تشجيع ومساندة الصناعة المصرية في مختلف القطاعات، خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تطور الكثير من هذه الصناعات وحدوث نمو ملموس في الاقتصاد المصري.جاء ذلك في تصريحات له، أمس الأربعاء، على هامش جولته بصحبة عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بالمنطقة الصناعية بقويسنا لتفقد الصناعات المحلية وخطوط الإنتاج بمجموعة شركات العربي.وكشف العربي عن أن، الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن استثمارات مصرية إيطالية جديدة من خلال مجموعة شركات العربي في صناعات متعددة منها صناعة البوتاجاز ومكونات الإنتاج، مشيرًا إلى طرح موديلات من منتج الدفاية صديق البيئة وآمن صحيًا في السوق المصرية.وأشار إلى أن ذلك ضمن خطة المجموعة لضخ استثمارات جديدة وتشجيع الإنتاج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات ودعم الاقتصاد القومي.وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في نقل الإيجابيات التي تحدث في مصر في الفترة الأخيرة على الأصعدة كافة، وإعطاء صورة طيبة عن الشارع المصري والاستقرار الذي يمر به وحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي حسنت المناخ التجاري والصناعي والاستثماري ومن ثم دعمت الاقتصاد بشكل إيجابي واضح.