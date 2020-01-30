الخارجية التركية: لا نحمل أى عداء لإسرائيل

تجاهلت الحكومة التركية تقرير إحدى الصحف الإسرائيلية التي كشفت عن مدى خوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من إقالة رئيس الاستخبارات هاكان فيدان؛ لأنه يملك الكثير من المعلومات الخطيرة التي تدين أردوغان.واكتفت الخارجية التركية بنفي حمل تركيا أي عداء لإسرائيل أو تنفيذ عمليات استخباراتية ضدها، في تناقض كبير للسياسة التركية تجاه إسرائيل التي تتسم بالعدائية في وسائل الإعلام، وفي الكواليس فإن العلاقات بين الدولتين جيدة للغاية.وأكدت صحيفة "زمان" التركية، أن الصحيفة الإسرائيلية أكدت أن هناك تشابهًا كبيرًا بين فيدان وقائد فيلق "القدس" الإيراني، قاسم سليماني، الذي تم اغتياله في عملية عسكرية أمريكية.وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاوويش أوغلو، في تعليقه على تقرير الصحيفة: "ليس لدينا أي عمليات استخباراتية تستهدف إسرائيل بشكل مباشر أو تحمل عداء لإسرائيل".وتابع: "على العكس تمامًا نحن نقوم بالكشف عن هذا النوع من الأنشطة التي تقوم بها إسرائيل، كما نقوم بتغيير التوازن من خلال إفساد العديد من الألاعيب".