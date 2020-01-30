وزير يمني: متمسكون بالحل السياسي رغم انتهاكات «الحوثي»

أكد محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني، تمسكه بالمفاوضات السياسية لحل الأزمة اليمنية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي التي لا زالت مستمرة في قتل أهله، محذرا من طول أمد الحرب وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.وشدد في حوار خاص لـ"الدستور" على أن مصر هى الدولة العربية القريبة إلى قلوب اليمنيين، فقد فتحت أبوابها للجميع، مؤكدا أنها تعيش حالة من الاستقرار، مشيدا بتعامل الحكومة المصرية الراقي مع الشعب اليمني، لذا تم اختيارها لإرسال المرضى والمصابين لتلقي العلاج، وإلى نص الحوار:مليشيات الحوثي ليست مسيطرة على الشمال بل هناك أجزاء من تعز ومأرب والجوف والبيضاء وحجه تحت سيطرة الشرعية، ومعظم المناطق تقاوم هذه المليشيات، وان الشرعية مسنودة بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، إلا اننا في الحكومة نراعي الكلفة الإنسانية والضحايا من المدنيين كون مليشيات الحوثي تستخدمهم دروعا بشرية، لذلك فإننا نلجأ للمفاوضات السياسية وتتيح المجال للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لأعمال الحل السياسي، من أجل أن تستجيب هذه المليشيات لقرارات المجتمع الدولي في الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها، وتسليم السلاح، والانخراط في العملية السياسية.هناك تراخي كبير وكأن المجتمع الدولي لايدرك أن هذه الجماعة تعمد إلى إطالة المفاوضات وهو نهج إيراني بحت، ويبدو أن المجتمع الدولي غير قارئ تماما لسلوك وفكر هذه الجماعه، التي بتصرفاتها لاتكترث لحياة اليمنيين ولا تسعى إلى السلام، بقدر تحقيق مكاسب لخدمة أجندة إيرانية.مماطلة مليشيات الحوثي للخضوع للسلام وعدم تنفيذ القرارات الدولية، وعرقلة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومه اليمنية معهم وعدم إدانة المبعوث الدولي لكثير من الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي، والتي إدانتها كل المنظمات الحقوقية،تجعل كثير من الاوساط السياسية، والشعبية اليمنية، بما فيها تلك التي لازالت تحت سيطرة المليشيات، تصدر تلك الانتقادات للمبعوث الأممي لعدم استخدامه أدوات أخرى، كان بالامكان استخدامها لضغط على الحوثي لتنفيذ القرارات، والالتزام بالاتفاقيات، وإيقاف الانتهاكات.أصدرت وزارة حقوق الإنسان تقريرها السنوي ورصدت فيه عددا من انتهاكات الحوثي منذ 2014 حتى اليوم وكانت مؤشرات انتهاكات تجنيد الأطفال وصلت لأكثر من 30 ألف حالة، بالنسبه للأطفال الذين يتم ألقاء القبض عليهم في الجبهات يتم تسليمهم لمراكز متخصصة تابعة لمنظمات المجتمع المدني بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإعادة تأهيلهم ومن ثم يتم تسليمهم لأهاليهم عبر الصليب الأحمر الدولي.هناك مخاوف من لجوء المليشيات لهذا النوع من الأساليب، والدليل على ذلك أن آلية الأمم المتحدة والتي تنص على منع دخول السلاح إلى مليشيات الحوثي عبر المنافذ البحرية،ومع ذلك رصدت تقارير عن خروقات لهذه الآلية ودخول أسلحة، لذلك نؤكد بأن هناك تنسيق بين السلطات مصر والأردن من جهة والحكومة الشرعية والتحالف العربي من جهة أخرى لإيجاد آلية دقيقة وقوائم أمنية تعمل على تلافي مثل هذه الخروقات، ومنع تسلل اي عناصر خطرة سواء من الجماعات الإرهابية، أو من جماعات مليشيات الحوثي، مما قد يتسبب في حرمان كثير من المرضى لهذه الآلية الانسانية.مصر لاعتبارات كثيرة مصر فهى الدولة الكبيرة العربية والقريبه إلى قلوب اليمن التى فتحت ابوابها لجميع المرضى وغير المرضى، مصر تمتلك علاقات وطيدة على كافة المستويات، الشعب اليمنى يثق بمستوي الطب فى مصر، كما تشهد حالة من الاستقرار والأمن، والحكومة المصرية تتعامل برقي مع الشعب اليمني، أما الاردن تسمح بدخول اليمنيين بشروط ميسرة لحد ما.ليس بغريب على الشعب المصري المضياف الذى تربطة مع اليمن علاقات اخوة، بخلاف الامتزاج الثقافى المصري واليمنى، ولولا تدخل الجيش المصري لما انتصرت ثورة اليمن ولما اعلنت الجمهورية اليمنية، ستظل مصر لها مكانه قدما وحاضرا ومستقبلا مع الشعب اليمنى، نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي ينظر لليمنيين باعتبارهم ضيوف ليس كلاجئين تفرض عليهم قيودا وضغوطا.

*كيف تري تعاطى المجتمع الدولي مع أزمة اليمن؟

* ما رايك فى الانتقادات الموجهة لمارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن بالانحياز للحوثيين؟

*تحدثت تقارير عن تجنيد للأطفال في اليمن..هل هناك إحصائيات محددة بأعداد من تم تجنيدهم وكيف تتعاملون مع هذه الإشكالية؟

*هل تتوقع هروب قيادة حوثية وسط المرضى إلى الدول التى تستقبل "طائرات الرحمه "؟ وكيف يمكن مواجهة ذلك ؟

* لماذا تم اختيار مصر والإردن لإرسال المرضى والمصاببين فى الحرب ؟

* ما هى رسالتك للشعب المصري وقيادته؟

أكد محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني، تمسكه بالمفاوضات السياسية لحل الأزمة اليمنية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي التي لا زالت مستمرة في قتل أهله، محذرا من طول أمد الحرب وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.وشدد في حوار خاص لـ"الدستور" على أن مصر هى الدولة العربية القريبة إلى قلوب اليمنيين، فقد فتحت أبوابها للجميع، مؤكدا أنها تعيش حالة من الاستقرار، مشيدا بتعامل الحكومة المصرية الراقي مع الشعب اليمني، لذا تم اختيارها لإرسال المرضى والمصابين لتلقي العلاج، وإلى نص الحوار:*بعد سيطرة "الحوثيين " على الشمال، ما هو المخرج للأزمة الراهنة من وجهة نظرك؟مليشيات الحوثي ليست مسيطرة على الشمال بل هناك أجزاء من تعز ومأرب والجوف والبيضاء وحجه تحت سيطرة الشرعية، ومعظم المناطق تقاوم هذه المليشيات، وان الشرعية مسنودة بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، إلا اننا في الحكومة نراعي الكلفة الإنسانية والضحايا من المدنيين كون مليشيات الحوثي تستخدمهم دروعا بشرية، لذلك فإننا نلجأ للمفاوضات السياسية وتتيح المجال للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لأعمال الحل السياسي، من أجل أن تستجيب هذه المليشيات لقرارات المجتمع الدولي في الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها، وتسليم السلاح، والانخراط في العملية السياسية.هناك تراخي كبير وكأن المجتمع الدولي لايدرك أن هذه الجماعة تعمد إلى إطالة المفاوضات وهو نهج إيراني بحت، ويبدو أن المجتمع الدولي غير قارئ تماما لسلوك وفكر هذه الجماعه، التي بتصرفاتها لاتكترث لحياة اليمنيين ولا تسعى إلى السلام، بقدر تحقيق مكاسب لخدمة أجندة إيرانية.مماطلة مليشيات الحوثي للخضوع للسلام وعدم تنفيذ القرارات الدولية، وعرقلة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومه اليمنية معهم وعدم إدانة المبعوث الدولي لكثير من الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي، والتي إدانتها كل المنظمات الحقوقية،تجعل كثير من الاوساط السياسية، والشعبية اليمنية، بما فيها تلك التي لازالت تحت سيطرة المليشيات، تصدر تلك الانتقادات للمبعوث الأممي لعدم استخدامه أدوات أخرى، كان بالامكان استخدامها لضغط على الحوثي لتنفيذ القرارات، والالتزام بالاتفاقيات، وإيقاف الانتهاكات.أصدرت وزارة حقوق الإنسان تقريرها السنوي ورصدت فيه عددا من انتهاكات الحوثي منذ 2014 حتى اليوم وكانت مؤشرات انتهاكات تجنيد الأطفال وصلت لأكثر من 30 ألف حالة، بالنسبه للأطفال الذين يتم ألقاء القبض عليهم في الجبهات يتم تسليمهم لمراكز متخصصة تابعة لمنظمات المجتمع المدني بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإعادة تأهيلهم ومن ثم يتم تسليمهم لأهاليهم عبر الصليب الأحمر الدولي.هناك مخاوف من لجوء المليشيات لهذا النوع من الأساليب، والدليل على ذلك أن آلية الأمم المتحدة والتي تنص على منع دخول السلاح إلى مليشيات الحوثي عبر المنافذ البحرية،ومع ذلك رصدت تقارير عن خروقات لهذه الآلية ودخول أسلحة، لذلك نؤكد بأن هناك تنسيق بين السلطات مصر والأردن من جهة والحكومة الشرعية والتحالف العربي من جهة أخرى لإيجاد آلية دقيقة وقوائم أمنية تعمل على تلافي مثل هذه الخروقات، ومنع تسلل اي عناصر خطرة سواء من الجماعات الإرهابية، أو من جماعات مليشيات الحوثي، مما قد يتسبب في حرمان كثير من المرضى لهذه الآلية الانسانية.مصر لاعتبارات كثيرة مصر فهى الدولة الكبيرة العربية والقريبه إلى قلوب اليمن التى فتحت ابوابها لجميع المرضى وغير المرضى، مصر تمتلك علاقات وطيدة على كافة المستويات، الشعب اليمنى يثق بمستوي الطب فى مصر، كما تشهد حالة من الاستقرار والأمن، والحكومة المصرية تتعامل برقي مع الشعب اليمني، أما الاردن تسمح بدخول اليمنيين بشروط ميسرة لحد ما.ليس بغريب على الشعب المصري المضياف الذى تربطة مع اليمن علاقات اخوة، بخلاف الامتزاج الثقافى المصري واليمنى، ولولا تدخل الجيش المصري لما انتصرت ثورة اليمن ولما اعلنت الجمهورية اليمنية، ستظل مصر لها مكانه قدما وحاضرا ومستقبلا مع الشعب اليمنى، نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي ينظر لليمنيين باعتبارهم ضيوف ليس كلاجئين تفرض عليهم قيودا وضغوطا.