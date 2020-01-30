رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

5.4 مليار جنيه.. ارتفاع القيمة السوقية لـ«المصرية للاتصالات» فى 3 أيام

الخميس 30/يناير/2020 - 02:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران - طارق عتمان
طباعة
واصلت أسهم الشركة المصرية للاتصالات ارتفاعاتها القوية لدى معاملات، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، محققة نسبة الصعود القصوى والبالغة 10%، مع اختفاء جميع أوامر البيع على شاشات تداول البورصة، على خلفية اتفاق تنفيذ صفقة " فودافون مصر- إس تى سي" السعودية.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة المصرية للاتصالات بنحو 5.4 مليار جنيه في ثلاثة أيام فقط، حيث بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 16.21 مليار جنيه خلال تعاملات، يوم الإثنين الماضي، بمتوسط سعر 9.5 جنيه للسهم، لتصل بختام تعاملات اليوم إلى مستوى 21.65 مليار جنيه، بمتوسط سعر بلغ 12.34 جنيهًا للسهم.

وتصل عدد أسهم الشركة المصرية للاتصالات إلى نحو 1.7 مليار سهم، تم طرح 20% منها بالبورصة عام 2005.

وجاء ارتفاع القيمة السوقية للشركة المصرية للاتصالات على خلفية إعلان شركة فودافون العالمية عن عملية بيع محتملة لحصتها البالغة 55% من فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيئة الكاملة.. سر اتهام أحمد عز لزينة في شرفها

منذ حوالي 3 ساعات

إحالة أوراق مرتكب مذبحة كفر الدوار للمفتى

منذ حوالي 23 ساعة

أبرزها «جنس وإلحاد».. 5 وقائع جعلت من أحمد الفيشاوى «تريند»

منذ ساعتين و 26 دقيقة

زلزال يضرب الإسكندرية.. والمحافظة: لا خسائر

الصور

image description

ابنة مطروح تحصد ميدالتين في الأولمبياد الإفريقي لذوي الهمم

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الباز يطالب بفتح التحقيق فى وفاة جمال حمدان

إحالة أوراق مرتكب مذبحة كفر الدوار للمفتى

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

إنفوجراف

image description

«الوزراء» توضح كيفية مواجهة فيروس «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

منوعات

القبض على ممثل أمريكى شهير بتهمة السطو على مرآب سيارات

«البافتا» يطالب المشاهير بإعادة ارتداء إطلالاتهم القديمة

رسالة زوجة أسطورة كرة السلة الأمريكي الذى قتل فى تحطم مروحية

دراسة: الجو البارد يحفز على التفاعل الاجتماعى

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: كشف غمامة شيخ الأزهر
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى

ملتقى القاهرة لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة للأغنية المصورة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب

جناح الأطفال بمعرض الكتاب.. عالم مبهج ومتنوع