5.4 مليار جنيه.. ارتفاع القيمة السوقية لـ«المصرية للاتصالات» فى 3 أيام

واصلت أسهم الشركة المصرية للاتصالات ارتفاعاتها القوية لدى معاملات، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، محققة نسبة الصعود القصوى والبالغة 10%، مع اختفاء جميع أوامر البيع على شاشات تداول البورصة، على خلفية اتفاق تنفيذ صفقة " فودافون مصر- إس تى سي" السعودية.وارتفعت القيمة السوقية لشركة المصرية للاتصالات بنحو 5.4 مليار جنيه في ثلاثة أيام فقط، حيث بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 16.21 مليار جنيه خلال تعاملات، يوم الإثنين الماضي، بمتوسط سعر 9.5 جنيه للسهم، لتصل بختام تعاملات اليوم إلى مستوى 21.65 مليار جنيه، بمتوسط سعر بلغ 12.34 جنيهًا للسهم.وتصل عدد أسهم الشركة المصرية للاتصالات إلى نحو 1.7 مليار سهم، تم طرح 20% منها بالبورصة عام 2005.وجاء ارتفاع القيمة السوقية للشركة المصرية للاتصالات على خلفية إعلان شركة فودافون العالمية عن عملية بيع محتملة لحصتها البالغة 55% من فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.