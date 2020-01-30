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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

العقيد بالجيش الليبي: أردوغان يرسل دواعش ومتطرفين إلى طرابلس

الخميس 30/يناير/2020 - 02:47 م
أردوغان
أردوغان
هدير شعراوي
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قال العقيد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن دول العالم تتابع ما يرسله الرئيس التركي أردوغان، إلى ليبيا منذ عام 2014، وتفاقم الوضع حتى إرسال مستشارين وضباط قيادة عمليات وأسلحة نوعية آخرها منظومات دفاع جوي، بالإضافة لإرسال مرتزقة سوريين.

وأضاف محجوب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أن المجتمع الدولي لابد أن يقوم بدوره تجاه ما يحدث في ليبيا، حيث أن ما يحدث بليبيا يضر بالأمن القومي بالمنطقة حيث أن هناك دواعش ومتطرفين بدأوا يصلون لليبيا وتحديدًا إلى طرابلس، وبدأ برنامج نقلهم لأوروبا.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن أردوغان يريد أن يتم الاتجاه لمفاوضات سياسية لتحقيق إنجاز للإخوان بعد أن فشلوا عسكريًا، مستبعدًا أن يرسل قوات تركيا بشكل مباشر، لكون الموضوع به مخاطر.

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