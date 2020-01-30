استمرار مسلسل انتحار المعلمين الأتراك في عهد أردوغان

كشف موقع "تركيا الآن"، أن معلمة رياضيات تركية انتحرت في مدينة كوجالي وكانت تبلغ من العمر 38 عامًا.وألقت المعلمة بنفسها من شرفة منزلها من الطابق الرابع، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مستغلة وجود زوجها في عمله ونجلها في المدرسة.وقالت الصحيفة، إن جيرانها وسكان الحي فوجئوا بها وأبلغوا الفرق الطبية التي حضرت، وتم نقلها إلى المستشفى ولكنها قد فارقت الحياة نتيجة جروح وإصابات خطيرة في مناطق متعددة من جسدها.وتركت المعلمة ورقة مكتوب عليها: "هذه الحياة كانت ثقيلة بالنسبة لي، من فضلكم اعتنوا بابني".ولا تعد هذه أول حالة انتحار للمعلمين في تركيا الذين يعانون من ظروف نفسية واقتصادية صعبة، بسبب تضييقات الحزب الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان عليهم، إما بالفصل التعسفي أو الاعتقال العشوائي أو التقليل الكبير لرواتبهم في ظل الأزمة الاقتصادية الكبرى.وكشفت بعض التقارير، عن ارتفاع معدلات الانتحار في تركيا بصورة كبيرة بسبب سياسات الحكومة غير المحتملة.وفي عام 2019 فقط، انتحر أكثر من 50 معلما في تركيا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وفصل بعضهم وإصدار تعليمات حكومية بعدم توظيفهم مرة أخرى في أي مكان.