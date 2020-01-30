رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار مسلسل انتحار المعلمين الأتراك في عهد أردوغان

الخميس 30/يناير/2020 - 02:46 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
طباعة
كشف موقع "تركيا الآن"، أن معلمة رياضيات تركية انتحرت في مدينة كوجالي وكانت تبلغ من العمر 38 عامًا.

وألقت المعلمة بنفسها من شرفة منزلها من الطابق الرابع، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مستغلة وجود زوجها في عمله ونجلها في المدرسة.

وقالت الصحيفة، إن جيرانها وسكان الحي فوجئوا بها وأبلغوا الفرق الطبية التي حضرت، وتم نقلها إلى المستشفى ولكنها قد فارقت الحياة نتيجة جروح وإصابات خطيرة في مناطق متعددة من جسدها.

وتركت المعلمة ورقة مكتوب عليها: "هذه الحياة كانت ثقيلة بالنسبة لي، من فضلكم اعتنوا بابني".

ولا تعد هذه أول حالة انتحار للمعلمين في تركيا الذين يعانون من ظروف نفسية واقتصادية صعبة، بسبب تضييقات الحزب الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان عليهم، إما بالفصل التعسفي أو الاعتقال العشوائي أو التقليل الكبير لرواتبهم في ظل الأزمة الاقتصادية الكبرى.

وكشفت بعض التقارير، عن ارتفاع معدلات الانتحار في تركيا بصورة كبيرة بسبب سياسات الحكومة غير المحتملة.

وفي عام 2019 فقط، انتحر أكثر من 50 معلما في تركيا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وفصل بعضهم وإصدار تعليمات حكومية بعدم توظيفهم مرة أخرى في أي مكان.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

منذ ساعتين

الباز يطالب بفتح التحقيق فى وفاة جمال حمدان

منذ حوالي 17 ساعة

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

منذ حوالي 23 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

الصور

image description

ابنة مطروح تحصد ميدالتين في الأولمبياد الإفريقي لذوي الهمم

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الباز يطالب بفتح التحقيق فى وفاة جمال حمدان

إحالة أوراق مرتكب مذبحة كفر الدوار للمفتى

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

إنفوجراف

image description

«الوزراء» توضح كيفية مواجهة فيروس «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

منوعات

القبض على ممثل أمريكى شهير بتهمة السطو على مرآب سيارات

«البافتا» يطالب المشاهير بإعادة ارتداء إطلالاتهم القديمة

رسالة زوجة أسطورة كرة السلة الأمريكي الذى قتل فى تحطم مروحية

دراسة: الجو البارد يحفز على التفاعل الاجتماعى

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: كشف غمامة شيخ الأزهر
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى

ملتقى القاهرة لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة للأغنية المصورة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب

جناح الأطفال بمعرض الكتاب.. عالم مبهج ومتنوع