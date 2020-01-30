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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوفد: إحياء شركة النصر للسيارات قبلة حياة لعلامة عريقة

الخميس 30/يناير/2020 - 02:42 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام نصير
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ثمّن المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، توجه وزارة قطاع الأعمال العام نحو إعادة إحياء شركة "النصر" بإنتاج سيارات كهربائية تحت العلامة التجارية العريقة.

وأكد قوطة، في بيان اليوم، أن إعادة إحياء الشركة هو بمثابة إعادة الحياة لهذه العلامة العريقة بعد سنوات من الإهمال، لافتًا إلى أنها خطوة إيجابية للغاية في وقت مهم يمثل انطلاقة مصرية جديدة نحو عالم الصناعة.

وطالب رئيس لجنة التجارة والصناعة بإعداد حزمة من المحفزات المقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية ومنح الدعم اللازم للمستثمرين للدخول في هذا المجال، تماشيًا مع توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية داخل الاراضي المصرية.

وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أن التوجه الحالي يعطي قبلة حياة للعلامة التجارية العريقة المتوقفة منذ عام 2009، بموجب قرار التصفية الصادر في وقت سابق.

وشدد على أهمية استمرار عمل الشركة بإنتاج سيارات الوقود، وذلك نظرًا لطبيعة السوق المصرية في المرحلة الحالية، وعدم انتشار السيارات الكهربائية أو توفير البنية التحتية المناسبة لها حتى تستطيع الشركة الاستمرار.

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