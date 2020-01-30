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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات» تنظم برنامج لتدريب رائدات الأعمال بالإسكندرية

الخميس 30/يناير/2020 - 02:41 م
وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات
طارق عتمان
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تنظم الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج تدريب رائدات الأعمال على مهارات التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، بمحافظة الإسكندرية، في الفترة من 1 إلى 5 فبراير.

ومن المقرر أن يشمل التدريب عددًا من الموضوعات الهامة التي تهدف إلى مساعدة رائدات الأعمال في تطوير مشروعاتهن والاستعانة بأدوات التسويق الرقمي لرفع فاعلية العملية التسويقية لمشروعاتهن.

وتشمل الموضوعات التعريف بالمفاهيم الأساسية لعلم التسويق، وكيفية إعداد المزيج التسويقي الفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمزايا التي يقدمها التسويق الرقمي لرائدات الأعمال، وتقييم الوضع الحالي وتحليله قياسًا بالسوق المستهدف، وكيفية إعداد الميزة التنافسية لرائدات الأعمال وتطويرها، واختيار استراتيجية التسويق الملائمة على أسس علمية، واختيار الجمهور المستهدف من حملات الدعاية والتسويق، وإعداد خطة تسويق رقمي بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى إنشاء الحملات التسويقية وإدارتها باستخدام مواقع Facebook وInstagram وYouTube، وأيضًا تقديم الدعم والاستشارات للخطط التسويقية الخاصة برائدات الأعمال.

ويُعد هذا أحد البرامج التدريبية المتخصصة التي يتم تنفيذها ضمن الأنشطة المستمرة لمبادرة قدوة-تك التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز الإدماج الرقمي للسيدات والفتيات وذلك انطلاقًا من خطة الدولة 2030 التي تستهدف النهوض بالعنصر البشري وخاصًة المرأة.

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