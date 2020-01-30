تأجيل اجتماع مجلس «الصحفيين»

قرر مجلس نقابة الصحفيين، تأجيل اجتماعه الدوري، برئاسة النقيب ضياء رشوان، لتحديد ميعاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين وللاستعداد لعقد الجمعية العمومية العادية لاعتماد الميزانية ومناقشة شئون النقابة.وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر الموافقة على مقترحات تُمثل إصلاحات هيكلية وجذرية للائحة مشروع العلاج، والخدمات التي يُقدمها، تضمنتها دراسة تُعد ثمرة جهد ونقاشات مستفيضة بين نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، أيمن عبدالمجيد، وعرض تحليل دقيق لمشكلات المشروع ومقترحات بحلول، حيث شهدت نقاشات بين أعضاء المجلس لما يزيد على ثلاث ساعات.