«سلايم».. قصة لعبة أطفال حذَّر برلمانى من تداولها بالأسواق

حالات تسمم كثيرة ظهرت في الأردن، بسبب معجون السلايم، الذي يستخدمه الأطفال والكبار على حد سواء، وبحسب "سكاي نيوز" فإن هناك بيانا رسميا صادرا عن مدير دائرة المختبرات والطب الشرعي، إلى مدير مستشفى الجامعة الأردنية لمنع تداول اللعبة.وتقدم جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تداول لعب أطفال ضارة بالمكتبات والحضانات المصرية.وقال خلال طلب الإحاطة، إن الأيام الماضية شهدت تجديد التحذيرات من شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، بشأن تداول لعب أطفال ضارة بالمكتبات، خاصة التي تلامس الجلد، أبرزها المنتشرة حاليا صلصال "سلايم"، الذي يعتبر مادة مطاطية يستخدمها الأطفال في تشكيل العرائس.وأكد النائب أنّ التحذيرات تضمنت عدة أضرار تلحق بالأطفال أثناء اللعب بـ"السلايم"، إذ إنّه مكون من مواد كيميائية سامة، ويحتوي على مواد تسبب مضاعفات خطيرة على الأطفال وآثار حادة ومزمنة، وهو الأمر الذي يفرض تحركا حاسما من الأجهزة المعنية للحفاظ على الأطفال من هذه الألعاب الضارة والتي من شأنها أن تضر النشئ الصغير، خاصة أنّ الحضانات تضعها من أنشطة الأطفال بها.وطالب الحكومة بمواجهة تداول لعب أطفال ضارة في المكتبات المصرية والحضانات ومواجهتها بشكل حاسم، حفاظا على الأطفال وعدم تعرضهم لأي أمراض.