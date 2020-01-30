الباز يطالب بفتح التحقيق فى وفاة جمال حمدان

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بفتح التحقيق في وفاة المفكر والعالم الراحل جمال حمدان (1928 - 1993) خصوصاً أنَّ حالة موته ليست طبيعية.وأضاف «الباز» خلال ندوة نقاشية لكتاب «هلال جمال حمدان» للكاتب خالد ناجح، رئيس تحرير مجلة «الهلال»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، أن الندوات ذات العلاقة بحمدان لها خصوصية وحالة خاصة، فهو شخصية متميزة وليس مثقفًا نظريًا، وظهر ذلك في نمط حياته الشخصية أيضًا، مشيرًا إلى أنَّه زَهَد في كل مغريات الحياة.وتابع أن جمال حمدان أثرى الثقافة العربية ويستحق لقب «شخصية مصر» عن جدارة، مؤكدًا أنّه رجل تفرّغ واعتكف على الكتابة والدراسة والبحث.وأشار إلى أنَّ ما قدَّمه جمال حمدان لن يضيع وسوف يعيش بين الناس لأجيال قادمة، مطالبًا بتكرار المشروعات التي تكتب عن حمدان.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير فى «مركز مصر للمعارض الدولية»، في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة، بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة، وهى: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.