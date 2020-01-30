يوسف القعيد يطالب بجمع تراث جمال حمدان

وطالب «القعيد» الدولة المصرية وأسرة جمال حمدان بجمع تراثه من مقالات ودراساته العربية والأجنبية، «فإذا لم يُجمَع لذلك الجيل سيتعرّض للضياع والإهمال».





وتابع: «جمال حمدان كان يعيش قصة حب عميقة، ورسمها أكثر من مرة، ولكن لم يتزوجها، والمرأة التي كانت تظهر في رسوماته ملامحها غير مصرية».



قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إنَّ المفكر والعالم الراحل جمال حمدان (1928 - 1993) كان يعيش في شقة صغيرة ويتردد على المكتبات العامة، ولم تكن لديه ورشة عمل خاصة به، فكان بسيطًا إلى أقصى درجة.وأضاف «القعيد» خلال ندوة نقاشية لكتاب «هلال جمال حمدان» للكاتب خالد ناجح، رئيس تحرير مجلة «الهلال»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، أنَّ حمدان كان يُقدِّس العمل جدًا وأنجز عدة دراسات وكتب فكانت مسألة العمل بالنسبة له شديدة الأهمية.وأعرب «القعيد»، هو عضو مجلس النواب، عن سعادته باختيار جمال حمدان شخصية معرض الكتاب 2020، ويأمل أن يكون لذلك الاختيار تأثير في أن ننظر إليه بجدية أكثر.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.