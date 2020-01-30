«الزراعة»: دعم صغار المربين للثروة الحيوانية والداجنة أولويتنا

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنه بوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار الدواجن إلى 27 جنيه للكيلو في هذا التوقيت، رجعت لوضعها الطبيعي، وأن الأسعار السابقة أدت إلى خسائر المربين، كما أن الوزارة تنفذ بروتوكولا حاليا لتحويل المزارع المفتوحة إلى مزارع مغلقة، ومستعدة أيضا لاستقبال صغار المربين لتحويل المزارع المفتوحة إلى مزارع مغلقة وزيادة الانتاجية من نفس وحدة المساحة.وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تحويل المزارع من مفتوحة إلى مغلقة سيعمل على زيادة الربح والعائد للمزرعة، وارتفاع الأسعار نتيجة زيادة التكلفة على المربي في الشتاء نتيجة التدفئة وشراء اسطوانات الغاز، ولذلك منح سيد القصير وزير الزراعة أولويات لملفات صغار المربين سواء للثروة الحيوانيبة أو الداجنة ودعم المزارع الصغيرة والمتوسطة.