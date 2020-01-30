رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: دعم صغار المربين للثروة الحيوانية والداجنة أولويتنا

الخميس 30/يناير/2020 - 01:33 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنه بوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار الدواجن إلى 27 جنيه للكيلو في هذا التوقيت، رجعت لوضعها الطبيعي، وأن الأسعار السابقة أدت إلى خسائر المربين، كما أن الوزارة تنفذ بروتوكولا حاليا لتحويل المزارع المفتوحة إلى مزارع مغلقة، ومستعدة أيضا لاستقبال صغار المربين لتحويل المزارع المفتوحة إلى مزارع مغلقة وزيادة الانتاجية من نفس وحدة المساحة.

وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تحويل المزارع من مفتوحة إلى مغلقة سيعمل على زيادة الربح والعائد للمزرعة، وارتفاع الأسعار نتيجة زيادة التكلفة على المربي في الشتاء نتيجة التدفئة وشراء اسطوانات الغاز، ولذلك منح سيد القصير وزير الزراعة أولويات لملفات صغار المربين سواء للثروة الحيوانيبة أو الداجنة ودعم المزارع الصغيرة والمتوسطة.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

منذ حوالي 20 ساعة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيئة الكاملة.. سر اتهام أحمد عز لزينة في شرفها

منذ حوالي 16 ساعة

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

إحالة أوراق مرتكب مذبحة كفر الدوار للمفتى

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

إنفوجراف

image description

«الوزراء» توضح كيفية مواجهة فيروس «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الصبيان

دراسة: جراحات زرع نخاع العظام أصبحت أقل خطورة

منوعات

«البافتا» يطالب المشاهير بإعادة ارتداء إطلالاتهم القديمة

رسالة زوجة أسطورة كرة السلة الأمريكي الذى قتل فى تحطم مروحية

دراسة: الجو البارد يحفز على التفاعل الاجتماعى

رونالدو يطلق خط نظارات جديد يحمل علامته التجارية (فيديو)

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب

جناح الأطفال بمعرض الكتاب.. عالم مبهج ومتنوع

فرقة «بهججة» تطل على جمهور الإسكندرية بالجزويت.. الليلة

اليوم.. عرض فيلم «استبدال» لــ إنجيلينا جولى بمكتبة الزاوية الحمراء