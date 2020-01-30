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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«قارة غنية وشعوب فقيرة» ندوة فى معرض الكتاب.. غدًا

الخميس 30/يناير/2020 - 01:33 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تستضيف القاعة الرئيسية "جمال حمدان" فى معرض القاهرة الدولى للكتاب "51"، غدًا الجمعة، ندوة حول الموارد الطبيعية في إفريقيا "قارة غنية وشعوب فقيرة" وتطورات سد النهضة، وذلك فى الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور عدد من خبراء المياه، منهم الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة.

تأتي الندوة في ظل الاجتماعات الحالية بواشنطن بين الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، فى واشنطن، لبحث قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقواعد الملء اللاحق والمتكرر وآلية التشغيل، وينتظر عرض الصيغة النهائية من الناحية الفنية والقانونية على اللجنة السداسية من وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، فى حضور وزير الخزانة الأمريكى، ورئيس البنك الدولى، اليوم الخميس.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير فى «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهى: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحى السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
«قارة غنية وشعوب فقيرة» ندوة فى معرض الكتاب.. غدًا
«قارة غنية وشعوب فقيرة» ندوة فى معرض الكتاب.. غدًا

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