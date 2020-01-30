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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

انتصار وبدرية طلبة تقدمان «بيت ريا وسكينة» على قناة النهار

الخميس 30/يناير/2020 - 01:26 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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تعاقدت الفنانتان انتصار وبدرية طلبة مع شركة الريفي ميديا، لتقديم برنامج جديد على شاشة قناة "النهار"، يحمل اسم "بيت ريا وسكنية"، ليتم عرضه على مدار يومين من كل أسبوع هما الأحد والثلاثاء، ومن المقرر أن يتم تصوير "البرومو" الخاص بالبرنامج، داخل استديوهات القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي خلال يومين.

و"بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي، يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهتم السيدات، ويهدف إلى تقديم محتوي نسائي كوميدي بعيدا عن البرامج النسائية الاعتيادية.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة بدرية طلبة في موسم رمضان المقبل بمسلسل "ونحب تاني ليه؟"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وأبرمت الشركة المنتجة للعمل التعاقد مع النجوم شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، وسمر يسرى، ومن المقرر أن تنضم عدة شخصيات لفريق العمل خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر مسرحية قدمتها الفنانة انتصار وبدرية طلبة كانت "ريا وسكنية تاني"، تلعب فيها الفنانة انتصار شخصية "سكينة" وتقدم الفنانة بدرية طلبة دور"ريا"، ويجسد الفنان حمدى الوزير دور "عبدالعال"، ويشارك فى بطولتها أيضا الفنان رضا إدريس، وهى من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.

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