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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

هانى فتحى: ندرب 50 طفلًا على تنفيذ مشروعات لدخول سوق العمل

الخميس 30/يناير/2020 - 01:23 م
مكان التدريب
مكان التدريب
سوزان يونس
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الأطفال هم وقود الحركة داخل المجتمع، نبراس يضىء الطريق، لذا أصبح لزامًا علي الجميع أن يدعم هؤلاء عن طريق التدريب والتأهيل، من أجل.

مبادرة دشنها هاني فتحي، شاب ثلاثيني من أبناء الجيزة، الذي خصص مساحة من مشروعه الخاص لتنفيذ فكرة استقرت في وجدانه، وهي معرض لعدد من الأعمال التي ينفذها أطفال، من أجل دعمهم وتعزيز الثقة بالنفس، ثم تأهيلهم إلى سوق العمل.

يقول "فتحي": قررت بصحبة عدد من المتطوعين تنفيذ مشروع للأطفال من سن 5 إلي 15 سنة، يكون مبنيًا علي تأهيلهم نفسيًا للاحتكاك المباشر للسوق والتعامل مع الآخرين.

"المشروع عبارة عن أوبن داي للأطفال يعرضون فيه منتجاتهم زي رسومات أو منتجات هاند ميد أو مأكولات أو أى حاجة الطفل يعرف يعملها وهيعرضها للبيع في الأوبن، والمشروع ده هيستمر شهر فقط، وبعد كده نقفله ونفتحه تاني في إجازه الصيف".. هكذا وصف فكرته معلنًا عن بدء استقبال الأطفال الراغبين في الانضمام إلى المشروع.

رأي الشاب في أول الأمر أنه يمكن استقبال جميع الأطفال الراغبين في المشاركة، كما أنه لا مانع من مشاركة الأهل، كنوع من الدعم والتشجيع، لكن العدد الكبير من أطفال الراغبين في المشاركة كان أكثر من المتوقع، الأمر الذي جعله يكتفى بـ50 طفلًا، ويؤجل باقي الأطفال في المرات الأخرى.

وتابع: "اخترت لأولادي مشروع الزبدة البلدي والجبنة القريش من اللبن الطبيعي بحكم خبرتي في هذا المجال، أنا هعلمهم إزاي ينتجوها ويسوقوها وهخليهم يشرحوا للناس إزاي يعملوها كمان، تخيلوا لما تسمعوا الشرح من أطفال بمنتهي العفوية ".

لم تقتصر مشاركة الشاب الثلاثيني على الفكرة، وإنما دفع بأطفاله الصغار إلى تنفيذ التجربة ذاتها بمساعدة ما يقرب من 30 متطوعًا، وسيشهد الجمعة الـ31 من يناير، عرضًا لمنتجات الأطفال، بعد خوض عدد من التجارب.

هانى فتحى: ندرب 50 طفلًا على تنفيذ مشروعات لدخول سوق العمل
هانى فتحى: ندرب 50 طفلًا على تنفيذ مشروعات لدخول سوق العمل
هانى فتحى: ندرب 50 طفلًا على تنفيذ مشروعات لدخول سوق العمل
هانى فتحى: ندرب 50 طفلًا على تنفيذ مشروعات لدخول سوق العمل

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