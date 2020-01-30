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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1400 عبوة قطن طبى مجهولة المصدر بالإسكندرية

الخميس 30/يناير/2020 - 01:23 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على كميات من القطن الطبي الخام مجهولة المصدر داخل مصنع تعبئة دون ترخيص، قبل وضع علامات تجارية وهمية عليها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأقطان "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية أول، لحيازته قطن خام مجهول المصدر ومدون عليه علامات تجارية وهمية.

تمت مداهمة المصنع، وألقى القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 2.100 طن قطن خام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، و1400 عبوة قطن طبي منتج نهائى، مدونة عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.

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