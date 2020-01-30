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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

150 فرصة عمل فى الإسماعيلية

الخميس 30/يناير/2020 - 01:22 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مصطفى دياب
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أعلن ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، عن بدء استقبال المتقدمين لشغل لـ150 فرصة عمل، والتي وفرتها المديرية، بالتعاون مع عدد من الفنادق والهيئات، وذلك فى إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة.

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، إلى أن فرصة عمل فى سلسلة فنادق 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية، فضلًا عن الحوافز ومقابل الخدمة، مع إقامة مجانية، و3 وجبات طعام "فطار وغذاء وعشاء" وبدل مواصلات، وتأمين صحي.

وأوضح أن الفرص المطلوبة للعمل فى الفنادق تتمثل في مُشرف أول إشراف داخلى، ومُشرف إشراف داخلي "غرف ومناطق عامة"، وعامل إشراف داخلى "غُرف"، وعامل إشراف داخلى (مناطق عامة)، ومُضيف، ومُضيف بارات، وبار مان، وبار تيندير، وكابتين.

كما تقبل المديرية 8 فرص عمل بإحدى كبرى شركات التأمين التكافلي (مالتي ناشونال)، براتب ثابت لكل أعضاء فريق وموظفى ومديري المبيعات، فضلًا عن العمولات، والتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبى.

وأشار إلى أن شركات التأمين التكافلى تطلب موظفي ومديري مبيعات لاستكمال هيكلها الوظيفي بالإسماعيلية، ويشترط في المتقدم لموظفى المبيعات الحصول على مؤهل دراسى ليسانس أو بكالوريوس، والسن من 25 إلى 35 سنة، وخبرة في مجال التأمين، والعقارات، والبنوك، وأن يكون المتقدم حسن المظهر واللباقة، والقدرة على الإقناع وتأدية الخدمة العسكرية بالنسبة إلى الذكور.

أما المتقدم لوظيفة مدير مبيعات، يشترط الحصول على مؤهل دراسى عال ليسانس أو بكالوريوس، وخبرة في الإدارة والمبيعات، والتأمين، والسن من 30 إلى 35 سنة، ويفضل أن تكون أنثى، وتمتلك سيارة.

وقال مدير المديرية إن المقابلة الشخصية فى مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية شارع شبين خلف استاد الإسماعيلية، مؤكدًا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوها إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الفنادق وشركات التأمين طبقًا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولًا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الخميس وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عصرًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

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