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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير اليابان بالقاهرة: التعليم بالأسلوب اليابانى يبنى شخصية الأطفال

الخميس 30/يناير/2020 - 01:20 م
نوكي ماساكي
نوكي ماساكي
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قال سفير اليابان، لدى مصر، نوكي ماساكي، إن جوهر التعليم على الأسلوب الياباني يكمن في اتباع النهج الشمولي من أجل نمو الشخصية المتكاملة للأطفال، حيث يهدف إلى تنمية الأخلاق ومهارات التعامل مع الآخرين، بما في ذلك التعاون والصداقة والانضباط والإحساس بالمسئولية إلى جانب المهارات الأكاديمية بالتركيز على تنمية القدرة على التفكير وإيجاد الحلول، وليس فقط حفظ الحقائق والأرقام.

وأشاد السفير، في كلمته أمام المشاركين في تدريب 300 معلم بالمدارس المصرية- اليابانية، بمدينة مبارك التعليمية بمدينة (السادس من أكتوبر)، الموزعين على 40 مدرسة من جميع أنحاء مصر ويركز التدريب على أهداف ومفاهيم ومعارف التعليم على الأسلوب الياباني، وبصفةٍ خاصة (التوكاتسو) أو الأنشطة الخاصة بطريقةٍ فعالة، بالمستوى المرتفع للتدريب وبالمشاركة الإيجابية من جانب المعلمين، مشيرًا إلى دورهم باعتباره الأكثر أهمية في نجاح المشروع.

وأوضح ماساكي، وفق بيان للسفارة اليابانية، أن مشاركة التلاميذ في الأنشطة المدرسية المختلفة، ومن بينها النظافة، له معنى وأثر مفيد، لافتا أنه في اليابان يُعتبر التنظيف نشاطًا جماعيًا أساسيًا في المجتمع، بما في ذلك المدارس والمكاتب والمصانع، فمن خلال القيام بعملية التنظيف جنبًا إلى جنب مع زملاء الصف، يمكن للأطفال أن يتعلموا التعاون مع بعضهم البعض، كما يمكنهم تطوير إحساسهم بالمسئولية والوعي القومي والمواطنة.

وأشار إلى أن مشاركة أولياء الأمور مرحب بها ويتم الحث عليها في المدارس المصرية - اليابانية، حيث يُتوقع من الآباء وأولياء الأمور دعم الأنشطة المدرسية، من خلال القيام بأعمال تطوعية تصل مدتها إلى 20 ساعة في السنة الدراسية.

وأكد السفير، أن هذه الخصائص والخبرات الخاصة بالتعليم المدرسي الياباني من المتوقع أن تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا بالنسبة للأطفال المصريين، ومن ثم المجتمع المصري، لافتا أن حكومة اليابان تتطلع إلى مواصلة العمل مع شعب مصر من أجل نجاح مشروع المدارس المصرية – اليابانية والاستمرار في نشر التعليم على الأسلوب الياباني.

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