ابن شقيق جمال حمدان يطالب بمتحف يضم أعمال عمّه

طالب الدكتور وائل حمدان، ابن شقيق المفكر والعالم الراحل جمال حمدان (1928 - 1993) بنقل الأوراق الخاصة بعمه من مكتبة الإسكندرية ووضعها في متحف خاص به.وقال «حمدان» خلال ندوة نقاشية لكتاب «هلال جمال حمدان» للكاتب خالد ناجح، رئيس تحرير مجلة «الهلال»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، إنَّ إقامة متحف خاص بجمال حمدان أقل ما يستحقه، وهذا مطلب لنا جميعًا كأفراد أسرته.وأضاف خلال الندوة التى يديرها الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة «الدستور»: «لا بد أن تعاد طباعة كتب جمال حمدان كى تعرفه الأجيال القادمة، فهناك أجيال لا تعرف الكثير عنه».وكشف عن أن جمال حمدان كان يحب الموسيقار محمد عبدالوهاب، وكان القاسم المشترك بينهما حب الفن.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير فى «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحى السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.