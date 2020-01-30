جولة لـ«السفراء الأفارقة» داخل أروقة البرلمان

اصطحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، مجموعة من السفراء الأفارقة المعتمدين بمصر كسفراء لبلادهم بالقاهرة في جولة داخل مجلس النواب.واضطلع السفراء الأفارقة خلال جولتهم داخل المجلس النواب على تاريخ الحياة البرلمانية في مصر، من خلال زيارة متحف مجلس النواب، الذي يحتوي على تاريخ الحياة البرلمانية ورؤساء البرلمان المصري على مر العصور، وبعض التماثيل لزعماء مصر وصور رؤساء البرلمان والمضابط التاريخية للبرلمان وبعض مقتنيات العائلة الملكية والمرتبطة بالبرلمان، خاصة كرسي العرش والعربة الملكية وغيرهما.كما شاهد السفراء القاعة الكبرى التي تُعقد بها الجلسات العامة، وكذلك بعض قطاعات البرلمان المختلفة.