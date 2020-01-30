135 موقفًًا عشوائيًا بالجيزة.. والمحافظ يطالب بأراض بديلة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن المواقف في مصر تحتاج إرادة ورؤية مركزية تنفذها الإدارات اللامركزية، مشيرًا إلى أن الأراضي البديلة والوزارات المعنية شركاء نجاح في هذا الملف، مضيفًا: "حددنا اجتماعا في شهر مارس المقبل، سيحضره وزير التنمية المحلية لعرض رؤية الدولة لحل مشكلة المواقف وتطويرها".جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني؛ لمناقشة نحو 40 طلب إحاطة مقدمة من النواب، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولي المحافظة، وتتعلق طلبات الإحاطة بكل المشكلات ونقص الخدمات في المحافظة، خاصة الطرق والكباري والمواصلات والصرف الصحي والعشوائيات، ومخالفات البناء، وحوادث الطرق، والنظافة والقمامة، بالإضافة إلى إهدار المال العام في رصف بعض الشوارع في الدقي، باستبدال بلاط الانترلوك بالرخام والجرانيت، وغيرها.وتابع السجيني: "مشكلة المواقف موروث تراكمي، مش جهة ولا وزارة واحدة اللي هتحله، الجيزة معندهاش أراض بديلة لإقامة المواقف عليها، الأوقاف عندها أراض، الأمر يحتاج إلى رؤية وإرادة دولة، وتعاون بين الوزارات، ونحن في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان نعمل على هذا الملف منذ 4 سنوات".وتابع: "توجد مواقف عشوائية تحتاج لإزالة وأخرى يمكن توفير أراضي بديلة لها وتقنينها، لازم رؤية وخطة بجدول زمني للتنفيذ، والمحافظات حاليًا بدأت تحصر المواقف العشوائية، والمواقف الرسمية إيراداتها ضعيفة جدا".واستطرد السجيني: "لابد أن نستغل أننا حاليًا في دولة تعمل بجدية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفتح كل الملفات، والرئيس لا يتأخر في التوجيه بتوفير أي إمكانيات وموارد لتطوير أي ملف وحل مشكلاته، طالما أنه توجد رؤية وحسن عرض".من جانبه، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم نقل بعض الموقف بأي طريقة، مشيرًا إلى صعوبة ملف المواقف، متابعًا: "وزارة التنمية لا تدخر جهدًا لحل هذه الإشكالية، وأنه يتفق مع المهندس أحمد السجيني، في ضرورة وجود رؤية وتنسيق بشأن هذا الملف".وتابع راشد: "عندنا في الجيزة 200 موقف، الرسمي منها 65 موقفًا، ويوجد 135 موقفًا عشوائيًا، النهاردة بنغطي 200 متر في ترعة المريوطية عشان أوفر موقف بتكلفة 65 مليون جنيه، وعندنا 20 ألف ميكروباص في الجيزة، لازم تتوفر الأراضي البديلة لإنشاء المواقف عليها".