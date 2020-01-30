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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

انطلاق حملة تحصين حيوانات الإسماعيلية.. أول فبراير

الخميس 30/يناير/2020 - 01:14 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أعلن الدكتور حامد الأقنص، وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية، عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام مع ترقيم وتسجيل جميع الحيوانات، ابتداءً من 1 فبراير 2020 ولمدة شهر في جميع قرى المحافظة، طبقًا لخطة التحصين المعلنة بالوحدات البيطرية.

وطالب وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية، جميع مربي الماشية، بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي بمقابل مادي بسيط "تحصين الأبقار مقابل 10 جنيهات للحيوان، ترقيم الأبقار مقابل 7 جنيهات للحيوان، تحصين الأغنام والماعز مقابل 5.75 جنيه للحيوان، ترقيم الأغنام والماعز مقابل 5.5 جنيه للحيوان".

وأشار إلى أن التحصين ضرورة قصوى، وهو من أهم السبل للقضاء على المرض، وذلك لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية وللاقتصاد القومي.

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