نشرة أخبار الشرق الأوسط.. الخميس 30 يناير

مصر:

سوريا:

العراق:

ليبيا:

تركيا:

إيران:

أصبحت منطقة الشرق الأوسط ساحة للصراعات والخلافات، نتيجة أطماع المتربصين، وجنون الطامحين، فيما يتطلع الكثير إلى غد مشرق، ويسعون بكل ما لديهم من قوة لإصلاح ما أفسده الآخرون.نشرة أخبار الشرق الأوسط ترصد أهم الأحداث والتطورات في المنطقة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه الشرق، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد ‏أفضل.- مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا.- لمساعدة سوريا.. روسيا تخصص 20 مليون دولار لصندوق الغذاء التابع للأمم المتحدة.- ترامب يعلن تخفيض عدد القوات الأمريكية فى العراق.- المسمارى: تركيا تمكّن عناصر داعش من الساحل الليبي.- مؤسسات حكومية تستعد لإجراء انتخابات مبكرة.- بريطانيا تتسلم قيادة تأمين الملاحة فى الخليج ضد إيران.