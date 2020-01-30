نشرة أخبار الشرق الأوسط.. الخميس 30 يناير
الخميس 30/يناير/2020 - 01:14 م
آية حسنيطباعة
أصبحت منطقة الشرق الأوسط ساحة للصراعات والخلافات، نتيجة أطماع المتربصين، وجنون الطامحين، فيما يتطلع الكثير إلى غد مشرق، ويسعون بكل ما لديهم من قوة لإصلاح ما أفسده الآخرون.
نشرة أخبار الشرق الأوسط ترصد أهم الأحداث والتطورات في المنطقة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه الشرق، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد أفضل.
مصر:
- مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا.
سوريا:
- لمساعدة سوريا.. روسيا تخصص 20 مليون دولار لصندوق الغذاء التابع للأمم المتحدة.
العراق:
- ترامب يعلن تخفيض عدد القوات الأمريكية فى العراق.
ليبيا:
- المسمارى: تركيا تمكّن عناصر داعش من الساحل الليبي.
تركيا:
- مؤسسات حكومية تستعد لإجراء انتخابات مبكرة.
إيران:
- بريطانيا تتسلم قيادة تأمين الملاحة فى الخليج ضد إيران.
نشرة أخبار الشرق الأوسط ترصد أهم الأحداث والتطورات في المنطقة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه الشرق، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد أفضل.
مصر:
- مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا.
سوريا:
- لمساعدة سوريا.. روسيا تخصص 20 مليون دولار لصندوق الغذاء التابع للأمم المتحدة.
العراق:
- ترامب يعلن تخفيض عدد القوات الأمريكية فى العراق.
ليبيا:
- المسمارى: تركيا تمكّن عناصر داعش من الساحل الليبي.
تركيا:
- مؤسسات حكومية تستعد لإجراء انتخابات مبكرة.
إيران:
- بريطانيا تتسلم قيادة تأمين الملاحة فى الخليج ضد إيران.