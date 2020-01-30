مصر تتفوق على تركيا فى الوجهات السياحية الأسرع نموًا بالعالم

جاءت مصر في المرتبة الرابعة بين الوجهات السياحية الأكثر نموا في العالم، مع تونس، تلتهما تركيا ثم هونج كونج وأمريكا الجنوبية، وذلك في تقرير لصحيفة "التليجراف" البريطانيةوكشفت الصحيفة، عن أسرع وجهات السفر نموًا في العالم، فعلى الرغم من الزحام الشديد للسياح في البندقية أو برشلونة أو دوبروفنيك، خلال السنوات الأخيرة، فإن الوجهات القادمة ستكون مفاجئة.وقالت الصحيفة، إن مسافرون العام الماضي سجلوا نحو 1.5 مليار رحلة خارجية، وفقًا لآخر إحصائيات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 4% في عام 2018.الدولة الأكثر زيارة في العالم لا تزال فرنسا، بعد أن استقبلت 89.4 مليون في عام 2018، حطمت حاجز الـ90 مليونا في عام 2019، بزيادة قدرها 0.9% في عدد الوافدين إلى الخارج، وشهدت إسبانيا- المنافس الأقرب لها- نموًا متواضعًا يبلغ 1.2%، بعدد سائحين بلغ 83.8 مليون زائر مقابل 82.8 مليون زائر في 2018.وقالت الصحيفة، إن دول آسيا الوسطى ظهرت على الخريطة الدولية، تلتها عودة جزر الكاريبي بينما كانت الصين ثالث أسرع وجهة نموًا، ثم مصر وتونس.وتابعت أنه بعد سنوات من الحظر، رفعت وزارة الخارجية البريطانية الحظر المفروض على تونس عام 2017، ليرتفع عدد الوافدين بنسبة 13.6%، خلال العام الماضي، أما مصر فقط تفوقت على جارتها الإفريقية، وسجلت زيادة في عدد الزوار بنسبة 21.1% ومع عودة السفر لشرم الشيخ سيكون عام 2020 مثير للغاية بالنسبة لمصر.