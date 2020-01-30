الأنبا هدرا يترأس صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا هدرا، مطران أسوان، صباح اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسوان، حيث تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، حسب "السنكسار الكنسي"، ذكرى وفاة السيدة مريم العذراء.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال شهر فبراير المقبل، لبدء صوم يونان المقدس، الذي يصومه الأقباط على مدار 3 أيام، ويمتنعون فيه عن تناول الأطعمة الحيوانية.