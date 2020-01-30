وزير التموين يفتتح فرع «جمعيتى» فى بورسعيد

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فرع مشروع "جمعيتي" بحي الضواحي ببورسعيد، ضمن جولته التفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت التموينية، منها افتتاح مراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها، والفرع الإقليمي الجديد لجهاز حماية المستهلك، وفرع جديد لمشروع جمعيتي، وأحد مخازن الجملة المطورة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك المنطقة الصناعية.كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير التموين فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات، من بينها حماية المستهلك، والمراكز التموينية المتطورة.