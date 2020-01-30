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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هشام توفيق يزور «الحديد والصلب وميتالكو».. 8 فبراير

الخميس 30/يناير/2020 - 01:06 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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قال مصدر مطلع بقطاع الأعمال العام، إن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، سيزور يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل، شركتى الحديد والصلب المصرية وميتالكو إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف المصدر- الذي طلب عدم نشر اسمه- لـ "الدستور": أن الوزير سيزور في البداية شركة الحديد والصلب المصرية للاطلاع على موقفها على أرض الواقع، خاصة أنه لم تسبق له زيارة هذه الشركة منذ توليه الوزارة في ظل الاستعداد لقرار القرار الخاص بمصير الشركة.

وأشار المصدر إلى أنه جاري العمل حاليًا على تجهيزات خاصة في الشركتين من أجل استقبال الوزير.

يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

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